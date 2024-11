Hawesko-Gruppe verzeichnet erfreuliches drittes Quartal 2024

EQS-Media / 11.11.2024 / 08:00 CET/CEST



Hamburg, 11. November 2024. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute ihre Quartalsmitteilung zum 30. September 2024 einschließlich der Zahlen für das dritte Quartal (1. Juli bis 30. September) veröffentlicht. Mit einem Umsatz von € 433 Mio. bleibt das Geschäft nach neun Monaten in einer herausfordernden Marktsituation nur knapp 4 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Das operative EBITDA liegt bei € 34 Mio. und somit ebenfalls leicht unterhalb des Vorjahrs, mit einer nahezu stabilen Rendite von 7,8 Prozent.

Das isolierte dritte Quartal zeigt in einem wirtschaftlichen Umfeld, das von niedrigen Konsumausgaben der privaten Haushalte geprägt ist, klare Aufholtendenzen gegenüber dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres. So konnte der Abstand zu den Vorjahreswerten sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis verringert werden. Diese Entwicklung wird durch alle Segmente getragen. Das Segment E-Commerce übertrifft dank erfolgreicher Initiativen den Umsatz des Vorjahres. Das Segment Retail zeigt sich erneut stabil in der Entwicklung.

Gleichzeitig startete die Hawesko-Gruppe nach vorläufigen Berechnungen weiter mit Wachstum ins vierte Quartal, welches aufgrund des Weihnachtsgeschäfts für die Unternehmensgruppe höchste Bedeutung besitzt. Der Vorstand der Hawesko-Gruppe geht daher davon aus, im letzten Quartal des Jahres die Werte des Vorjahres übertreffen zu können. In einer Welt, in der erstklassige Weine und unvergessliche Erlebnisse miteinander verbunden sind, wird alles daran gesetzt, die höchsten Ansprüche der Kunden zu erfüllen und wundervolle Momente des Weingenusses zu schaffen – insbesondere in der anstehenden Weihnachtszeit.

Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques’ und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.300 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

hawesko-holding.com Konzerninformationen

hawesko.de Großes Sortiment für Weinliebhaber

jacques.de Jacques‘ Standorte und Online-Angebot

weinco.at Österreichs führender Weinfachhändler

vinos.de Die besten Weine aus Spanien

wirwinzer.de Deutsche Weine direkt vom Erzeuger

tesdorpf.de Traditionsreicher Fine Wine Händler

weinart.de Raritäten und Spitzenweine der Welt

the-wine-company.se Beste Weine für Schweden

enzo.de Italienische Weine und Lebensart

globalwine.ch Premium-Portfolio für höchste Qualitätsansprüche

weinwolf.de Internationale Weinvielfalt

volume-spirits.de Erlesene Spirituosen-Portfolio

abayan.de Spitzenweine aus Italien

global-wines.cz Omnichannel Premiumhändler in Tschechien

dunker.ee Premiumdistributeur im Baltikum

