ROUNDUP: Lufthansa verlängert erneut Flugstopp nach Tel Aviv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa -Konzern hat seinen Flugstopp nach Israel erneut verlängert. Wegen der weiterhin angespannten Sicherheitslage werden die Konzerngesellschaften den Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv bis einschließlich 15. Dezember nicht anfliegen, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte. Das gilt für die Airlines Austrian, Swiss und Brussels. Die Kern-Gesellschaft Lufthansa selbst wird in diesem Jahr gar nicht mehr nach Israel fliegen. Das Unternehmen nennt dafür betriebliche Gründe.

Bislang waren die Flüge nach Tel Aviv nur bis einschließlich 25. November ausgesetzt. Betroffene Fluggäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder den Ticketpreis zurückerhalten. Die Verbindungen in die libanesische Hauptstadt Beirut bleiben bis einschließlich 28. Februar 2025 ausgesetzt. Die iranische Hauptstadt Teheran wird bis einschließlich 31. Januar 2025 nicht angeflogen./ceb/DP/ngu