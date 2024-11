TRT World Citizen „Humanitarian Film Festival“ gibt die Preisträger 2024 bekannt

EQS-Media / 11.11.2024 / 09:54 CET/CEST



Die Gewinner des „Humanitarian Film Festival“ von TRT World Citizen 2024, das von der Türkische Radio- und Fernsehanstalt (TRT) organisiert wurde, wurden bekannt gegeben. In seinem sechsten Jahr befasste sich das Festival mit wichtigen Themen wie Krieg, Konflikten, Menschenrechten und der Klimakrise. Den ganzen Tag über nahmen die Teilnehmer an Filmvorführungen, Podiumsdiskussionen und Workshops teil. Die Veranstaltung endete mit einer Preisverleihung, bei der die drei besten Filme ausgezeichnet wurden.

İstanbul – Mit dem Ziel, Filmemachern eine bedeutende Plattform zu bieten, auf der sie humanitäre Probleme aus einzigartigen Perspektiven ansprechen können, veranstaltete die Türkische Radio- und Fernsehgesellschaft (TRT) in diesem Jahr zum sechsten Mal das „Humanitarian Film Festival“ von TRT World Citizen. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, preisgekrönte Filme zu sehen und mit prominenten Persönlichkeiten aus aller Welt zu diskutieren. Die Preisverleihung fand im Atatürk-Kulturzentrum statt und wurde vom Generaldirektor von TRT, Mehmet Zahid Sobacı, ausgerichtet. Anwesend waren auch der Leiter der Kommunikationsabteilung der Präsidentschaft, Fahrettin Altun, sowie zahlreiche Gäste aus der Film- und Kunstszene.

Kommunikationsleiter Altun: „Wir unterstützen dieses Festival, weil es Produzenten und Regisseure zusammenbringt, die mit ihren Werken der Menschheit dienen.“

Bei der Preisverleihung erklärte Fahrettin Altun, Leiter der Kommunikationsabteilung der Präsidentschaft: “Dieses Festival unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der Menschenrechte, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens sowie der Bekämpfung der Auswirkungen von Umweltproblemen auf das menschliche Leben. Es erinnert an die Bedeutung des menschlichen Lebens und seine zentrale Rolle als Wahrheit.“

Er zeigte sich stolz auf das Engagement von TRT, das Engagement von Türkiye für globalen Frieden und Stabilität durch seine Arbeit zu repräsentieren. „Das TRT World Citizen Humanitarian Film Festival dient als institutionelle Manifestation der Sensibilität von Türkiye in dieser Angelegenheit. Wir unterstützen dieses Festival, das mittlerweile zur Tradition geworden ist, nachdrücklich, um wertvolle Produzenten und Regisseure zusammenzubringen, die mit ihren Werken auch der Menschheit dienen“, fügte er hinzu.

Generaldirektor von TRT Sobacı: „Die Welt braucht die tiefgründigen Erzählungen des Kinos vielleicht mehr denn je.“

TRT-Generaldirektor Mehmet Zahid Sobacı betonte bei seiner Rede auf der Preisverleihung, dass das Humanitarian Film Festival darauf abzielt, auf globale humanitäre Probleme aufmerksam zu machen und positive Veränderungen auf der ganzen Welt zu inspirieren. Er erklärte, dass das Festival jedes Jahr Filmemacher ehrt, die ihre Objektive auf Regionen und Themen richten, in denen Gerechtigkeit im Ungleichgewicht ist. Sobacı betonte, dass die Filme, die am Festival teilnehmen, zahlreiche globale Probleme mithilfe der visuellen und auditiven Kraft des Kinos ansprechen. Er fügte hinzu, dass Filmemacher komplexe Themen, die sonst endlos diskutiert werden könnten, durch ihre Arbeit auf die verständlichste Weise darstellen können.

Sobacı fuhr fort: „Als öffentlich-rechtlicher Sender der Türkiye trägt TRT die Verantwortung, die Stimme der Übersehenen zu sein und das Unsichtbare sichtbar zu machen – in all unseren Sendungen, Produktionen und Aktivitäten, einschließlich des Kinos. Das Humanitarian Film Festival ist ein bedeutendes Spiegelbild dieser Aufgabe. Durch dieses Festival wollen wir die Kämpfe der Ausgegrenzten und Vernachlässigten in den Vordergrund des menschlichen Bewusstseins rücken, eine Tür des Verständnisses von Türkiye zur Welt öffnen und die Kraft des Kinos auf globale humanitäre Fragen lenken.“

Podiumsdiskussionen und Workshops mit Branchenexperten

Das Festival umfasste Vorführungen der zehn Finalistenfilme sowie mehrere Podiumsdiskussionen und Workshops mit führenden Persönlichkeiten der Branche. Dazu gehörten das „Humanitarian Filmmaking Panel“ mit der Jurypräsidentin Aida Begic und den Jurymitgliedern Abdülhamid Güler, Faysal Soysal und Darin J. Sallam, die „Film Analysis Masterclass“ mit Büşra Bülbül und Sina Salimi sowie eine „Acting Masterclass“ mit dem Schauspieler Olgun Şimek.

Der „Best Film“-Preis ging in diesem Jahr an Roberto Valencia aus Ecuador für „The Strange Case of the Human Cannonball“. Der zweite Preis ging an Ali Sohail Jaura aus Pakistan für „Murder Tongue“, und der dritte Preis an Jimmy Ming Shum aus Japan für „Talk to Me“.

Kontakt:

Sezin Soylu

sezin.soylu@trt.net.tr

Emittent/Herausgeber: TRT

Schlagwort(e): Kultur

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.