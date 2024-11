ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Adyen auf 2100 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1950 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla ließ die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers am Montagabend im Nachklapp jüngster Quartalszahlen zum Umsatz und Wachstum zudem auf der "Coniviction"-Favoritenliste. Die strukturelle Wachstumsstory bleibe intakt und für die Margen gebe es Spielraum nach oben./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------