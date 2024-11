Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten starten.

Im Fahrwasser der Wall Street war der deutsche Leitindex zum Wochenanfang zunächst auf Erholungskurs gegangen und hatte um 1,2 Prozent auf 19.449 Punkte zugelegt. Nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl setzten US-Anleger auf Erleichterungen für Unternehmen.

Auf Konjunkturseite gibt im Tagesverlauf der ZEW-Index Auskunft über die Stimmung der deutschen Börsenprofis. Experten sagen für November einen Rückgang auf 12,5 Punkte von 13,1 Zählern voraus. Zudem legt das Statistische Bundesamt die endgültigen Daten zu den Verbraucherpreisen im Oktober vor. Im Blick haben Börsianer weiterhin auch die Entwicklungen in der deutschen Politik. Bei der Suche nach einem Neuwahltermin plädiert Bundeswahlleiterin Ruth Brand dafür, dass der Zeitraum von 60 Tagen zwischen der Auflösung des Bundestages und Neuwahlen wirklich ausgeschöpft wird.

Auf Unternehmensseite treibt Investoren zudem eine Reihe an Firmenbilanzen um. Bei Infineon liegt das Augenmerk der Anleger auf der Frage, ob der Chip-Hersteller seine mehrfach gesenkten Ziele erreicht hat. Das Unternehmen hatte für das Geschäftsjahr 2023/2024 Erlöse von etwa 15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Gespannt warten Börsianer zudem auf Aussagen zu den Aussichten für das Geschäftsjahr 2024/2025. Im Blick haben Anleger zudem den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer, bei dem Analysten mit einem deutlichen Gewinnrückgang rechnen. Dazu dürften Einbußen in der Pharma- sowie der Agrarsparte beigetragen haben.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 19.448,60

EuroStoxx50 4.854,03

EuroStoxx50-Future 4.863,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 44.293,13 +0,7%

Nasdaq 19.298,76 +0,1%

S&P 500 6.001,35 +0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 39.271,98 -0,7%

Shanghai 3.439,51 -0,9%

Hang Seng 19.881,15 -2,7%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)