EQS-News: Marinomed Biotech AG veröffentlicht klinische Daten für abschwellenden Carragelose Nasenspray im Peer-Review International Journal of General Medicine

Marinomed Biotech AG veröffentlicht klinische Daten für abschwellenden Carragelose Nasenspray im Peer-Review International Journal of General Medicine



Marinomed Biotech AG veröffentlicht klinische Daten für abschwellenden Carragelose Nasenspray im Peer-Review International Journal of General Medicine

Marinomed’s Nasenspray mit Carragelose und Sorbitol verbessert die Atmung bei Patienten mit allergischem Schnupfen aufgrund seiner abschwellenden Wirkung deutlich

Die Ergebnisse der klinischen Studie, die die Wirksamkeit und Sicherheit des Nasensprays belegen, wurden im Peer-Review International Journal of General Medicine veröffentlicht

Die Daten unterstützen die Anwendung von Carragelose bei allergischen Indikationen

Korneuburg, Österreich, 12. November 2024 – Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) hat die Ergebnisse einer klinischen Studie mit einem Nasenspray, der die schützende Wirkung von Carragelose mit der abschwellenden Wirkung von Sorbitol kombiniert, in der Peer-Review-Fachzeitschrift International Journal of General Medicine veröffentlicht. In der klinischen Studie wurden Patienten mit Symptomen von allergischem Schnupfen, einschließlich einer verstopften Nase, mit dem Carragelose-Sorbitol-Nasenspray behandelt. Durch das Produkt wurde die Atmung im Vergleich zu einem Placebo durch die abschwellende Wirkung von Sorbitol deutlich verbessert. Die Ergebnisse unterstützen die Anwendung des Produkts als abschwellenden Nasenspray bei einer verstopften Nase. Ob diese durch eine Allergie oder eine Erkältung verursacht wird, ist dabei irrelevant. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten Arzneimitteln mit abschwellender Wirkung verursacht das Produkt keinen Gewöhnungseffekt.

„Die Ergebnisse zeigen, dass allergische Patienten bereits nach der ersten Anwendung deutlich besser atmen können. Darüber hinaus ist das Produkt auch für Kinder ab einem Jahr geeignet“, kommentiert Eva Prieschl-Grassauer, CSO von Marinomed. „Die klinischen Daten unterstützen auch die Umstellung der Carragelose-Produkte von Marinomed auf die neue Medizinprodukteverordnung (MDR) und kommen unseren Bemühungen für zusätzliche Lizenznehmer zugute.“

In der randomisierten, doppelblinden, Crossover-Studie wurden Erwachsene (18 bis 65 Jahre) mit einer bekannten Allergie gegen Gräser in einer Challenge-Chamber Gräserpollen ausgesetzt. Dadurch entwickelten die Studienteilnehmer Schnupfensymptome, unter anderem auch eine verstopfte Nase. Sie wurden nach dem Auftreten ausgeprägter allergischer Symptome entweder mit dem Carragelose- und Sorbitol-haltigen Nasenspray oder einem Placebo behandelt. Die Studienteilnehmer wurden danach weiter den Gräserpollen ausgesetzt und der nasale Luftstrom gemessen. Dabei wurde eine signifikante Verbesserung des nasalen Luftstroms durch den Carragelose- und Sorbitol-haltigen Nasenspray im Vergleich zum Placebo festgestellt. Der Carragelose-Sorbitol Nasenspray wurde 2018 eingeführt und wird derzeit in 11 Ländern vertrieben.

Über Carragelose®:

Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten virus- und allergenblockierenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schutzschicht auf der Schleimhaut bildet, die Viren daran hindert, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben bestätigt, dass Carragelose® auch die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern kann.[1],[2] Marinomed hält die Patentrechte an Carragelose® und hat Carragelose® zum Vertrieb in Europa, Nordamerika, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose®-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

[1]https://www.dovepress.com/efficacy-of-a-nasal-spray-containing-iota-carrageenan-in-the-postexpos-peer-reviewed-fulltext-article-IJGM

[2]https://www.marinomed.com/de/news/marinomed-biotech-ag-informiert-ueber-positive-klinische-ergebnisse-fuer-iota-carrageen-nasenspray-zur-covid-19-praevention-1

