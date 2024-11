EQS-News: wienerberger: Solide Ergebnisse in Q3 bestätigen Resilienz und nachhaltiges Wachstum

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

wienerberger: Solide Ergebnisse in Q3 bestätigen Resilienz und nachhaltiges Wachstum



Highlights

Mit stabilem Renovierungs- und Infrastrukturgeschäft profitiert wienerberger von robuster Nachfrage in beiden Sektoren

Makroökonomischen Herausforderungen begegnet das Unternehmen mit intensiviertem Kostenmanagement und Effizienzverbesserungen

Umsatz insgesamt 3.392 Mio. €, operatives EBITDA 602 Mio. €

Wien, 12. November 2024 - wienerberger erwirtschaftete solide Ergebnisse und erbrachte damit den Beweis seiner Resilienz in einem herausfordernden, globalen makroökonomischen Umfeld, gekennzeichnet durch politische Unsicherheit in den USA und Europa, zunehmende geopolitische Spannungen und extreme Wetterereignisse – Faktoren, deren Auswirkungen auf die Nachfrage in bestimmten Märkten im dritten Quartal 2024 spürbar waren. Das Unternehmen konnte eine allmähliche Verbesserung im Wohnungsneubau beobachten, die sich jedoch langsamer als erwartet einstellt. Trotzdem war wienerberger in der Lage, dank stabiler Nachfrage in den Geschäftsbereichen Renovierung und Infrastruktur seine Performance konstant zu halten. Die Umsätze auf Gruppenebene erreichten zum dritten Quartal 1.179 Mio. € bei einem operativen EBITDA von 202 Mio. €.

Diese Zahlen sind nicht zuletzt auf das intensivierte Kostenmanagement und die auf Ergebniswachstum ausgerichteten Effizienzsteigerungen zurückzuführen. Dass diese Ergebnisse erreicht wurden, obwohl die erwartete Markterholung noch nicht eingesetzt hat, bestätigt die Resilienz der nachhaltigen Wachstumsstrategie von wienerberger. Diese Strategie setzt auf gezielte, wertschöpfende Akquisitionen, die dazu beitragen, die Herausforderungen der Nachhaltigkeit in den Bereichen Wohnbau und Infrastruktur zu bewältigen und gleichzeitig die steigende Nachfrage bedienen.

Dazu stellt Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender von wienerberger, fest: „Unser strategischer Fokus auf nachhaltiges Wachstum, unterstützt durch gezielte Initiativen und innovative Ansätze zur Förderung von Expansion und Nachhaltigkeit in der Bauindustrie, hat es uns ermöglicht, trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds solide Ergebnisse zu erzielen. Inmitten globaler Marktunsicherheiten haben wir die notwendigen Schritte gesetzt, um von der steigenden Nachfrage in mehreren Sektoren zu profitieren. Insbesondere die Bereiche Renovierung und Infrastruktur als Schlüsselsektoren für eine erfolgreiche ökologische Transformation zeigen eine positive Entwicklung.Unsere verstärkten Aktivitäten in diesem Bereich, insbesondere durch das erweiterte Portfolio an Dachlösungen nach der Integration von Terreal in die Gruppe, haben einen positiven Beitrag zum Ergebnis von wienerberger beigetragen. In dem Maße, wie der Wohnungsneubau im Jahr 2025 durch niedrigere Zinssätze und staatliche Konjunkturprogramme wieder an Dynamik gewinnt, sind wir bestens aufgestellt, um die erwartete steigende Nachfrage zu bedienen."

Performance und aktualisierter Ausblick 2024

Die für 2024 erwartete Erholung der Wohnungsneubaumärkte ist nicht eingetreten, was in erster Linie auf langsamere Zinssenkungen und die begrenzte Wirkung staatlicher Gegenmaßnahmen in Ländern wie Österreich, Deutschland, Belgien, Frankreich und Nordamerika zurückzuführen ist. Zusätzlich bleibt die Nachfrage unter dem Einfluss von politischer Unsicherheit und Wetterextremen im dritten Quartal verhalten. Dahingegen verzeichneten Osteuropa und Großbritannien/Irland eine positive Nachfrage nach Wohnraum, wodurch Volumenrückgänge in Westeuropa und den USA teilweise kompensiert werden konnten. Die Geschäftsbereiche Infrastruktur und Renovierung zeigen eine solide Entwicklung.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen hat wienerberger in schwächeren Märkten proaktiv vermehrt Kosteneffizienzmaßnahmen umgesetzt und so im dritten Quartal 22 Mio. € eingespart (insgesamt 51 Mio. € in den ersten neun Monaten des Jahres 2024). Auf das Gesamtjahr gerechnet, wird das Unternehmen durch Initiativen im Kostenmanagement Einsparungen in Höhe von ca. 60 Mio. € und durch das Self-Help Programm von weiteren 40 Mio. € erzielen. Das ergibt eine Gesamteinsparung von ca. 100 Mio. € für das Jahr 2024.

In den ersten neun Monaten erzielte wienerberger einen starken Free Cashflow, der den Vorjahreswert um mehr als 180 Mio. € übertraf. Dies ist auf die Anpassung der Lagerbestände und die Umsetzung eines strikten Working-Capital-Managements zurückzuführen.

Die Integration von Terreal hat die Position von wienerberger als europäischen Steildachexperten gefestigt und im dritten Quartal 21 Mio. € zum operativen EBITDA beigetragen. Der von März bis September geleistete Gesamtbeitrag belief sich auf 56 Mio. €. Die Übernahme von Terreal, einem führenden Anbieter von Lösungen für Dachsanierungen, zusammen mit wienerberger’s starken Bemühungen in diesem Geschäftsbereich, steht im Einklang mit den Klimazielen, da die Renovierung bestehender Gebäude entscheidend zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt.

Angesichts anhaltender Gegenwinde in entscheidenden Märkten und anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten erwartet wienerberger nun ein operatives EBITDA von 750 - 770 Mio. € für das Gesamtjahr. Die Herausforderungen im Wohnneubau erweisen sich als hartnäckiger als erwartet, dennoch bleibt der Fokus auf der Umsetzung strategischer Prioritäten. Zugleich zeigt sich eine weiterhin robuste Nachfrage in den Bereichen Renovierung und Infrastruktur. Diese Maßnahmen sollen nachhaltiges Wachstum fördern und wienerberger für eine stärkere Performance in den kommenden Jahren positionieren.

Das Jahr 2024 war geprägt von zahlreichen Veränderungen, die vor allem auf geopolitische Unsicherheiten sowie Wahlen in den USA und verschiedenen europäischen Ländern zurückzuführen sind. Während die Märkte im Laufe des Jahres eine Talsohle durchschritten haben, ist wienerberger bestens aufgestellt, um im Jahr 2025 von einem stabileren Marktumfeld und einer erwarteten Erholung zu profitieren.

Für das Jahr 2025 wird eine stärkere Marktperformance im Bereich Neubau erwartet, angetrieben durch die Ergebnisse der US-Wahlen, Initiativen der EU-Wohnungskommission und verbesserte Marktbedingungen in Großbritannien/Irland und Osteuropa.

Den vollständigen Bericht über das dritte Quartal 2024 finden Sie hier: https://www.wienerberger.com/de

wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



