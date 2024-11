Goldpreis konsolidiert nach US-Wahl – US-Inflationsdaten werfen Schatten voraus

Rund eine Woche nach der US-Präsidentschaftswahl machen Anleger am Goldmarkt Kasse. Angesichts eines eindeutigen Wahlsieges für den Republikaner und ehemaligen Präsidenten Donald Trump ist die Unsicherheit über die zukünftige US-Regierungsbildung verflogen. Ihre Aufmerksamkeit dürften Investoren in den kommenden Tagen insbesondere auf die Publikation neuer US-Teuerungsdaten richten.

Auch Fed-Vertreter könnten immer wieder für wichtige geldpolitische Impulse sorgen.

Rede-Marathon durch Fed-Vertreter erwartet – Alle Augen auf Jerome Powell

Fünf Tage nach der jüngsten Fed-Notenbanksitzung startet am Dienstag ein regelrechter Rede-Marathon durch Fed-Vertreter. Neben Waller (16:00 Uhr) kommen Barkin (16:15 Uhr) sowie Kashkari (20:00 Uhr) und Harker (23:00 Uhr) zu Wort.

Am Mittwoch gilt die Aufmerksamkeit Logan (15:45 Uhr), Schmid (19:30 Uhr) und Musalem (20:10 Uhr).

Der Mittwochnachmittag sollte allerdings ganz im Zeichen der Veröffentlichung neuer US-Verbraucherpreise stehen (14:30 Uhr). Ökonomen erwarten für die Teuerungsrate inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel eine Oktober-Rate von 2,60 Prozent (im Vergleich zum Vormonat), nach 2,40 Prozent im September. Die für die Fed als maßgeblich angesehene Kernrate der Teuerung dürfte bei 3,30 Prozent verweilen.

Am Donnerstag sollte sich die Aufmerksamkeit erneut auf weitere US-Preisdaten richten. Publik werden die sogenannten Erzeugerpreise (14:30 Uhr), welche wichtige Hinweise über die zukünftige Teuerungsentwicklung liefern könnten. Insbesondere dürfte sich die Aufmerksamkeit am Abend auf eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell richten (21:00 Uhr).