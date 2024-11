Allianz nach Zahlen etwas erholt von jüngster Schwäche

Die Quartalszahlen der Allianz kommen am Mittwoch am Markt gut an. Die Papiere des Versicherers verteuerten sich im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 1,2 Prozent zum Xetra-Schluss.

"Besser als erwartet", sagte ein Händler zum dritten Quartal des Dax -Konzerns. Die Allianz wird dank glänzender Geschäfte und geringerer Katastrophenschäden zudem optimistischer für das laufende Jahr.

Die Resultate seien solide genug, schrieb Analyst Andrew Baker von Goldman Sachs. Größeren Anpassungsbedarf beim Konsens sieht er aber nicht.

Von ihrem im Oktober mit über 300 Euro erreichen höchsten Kurs seit 2001 hatten sich die Papiere zuletzt wieder etwas entfernt. Allerdings hatten sie sich bis dahin seit Anfang August auch um fast 28 Prozent verteuert.