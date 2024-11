Aktien New York Schluss: Run auf Streaming-Aktien - Dow & Co kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Schwäche vom Vortag war auch am Mittwoch für die Optimisten an den US-Börsen nicht viel zu holen. Die großen Aktienindizes bewegten sich kaum von der Stelle. Für den Dow Jones Industrial reichte es zur Schlussglocke zu einem kleinen Aufschlag von 0,11 Prozent auf 43.958,19 Punkte.

Einen Run gab es auf die Aktien großer Streaming-Anbieter wie Amazon und Netflix, befeuert von überraschend starken Kundenzahlen des Musikstreaming-Anbieters Spotify. In der Branche purzelten daher nur so die Kursrekorde.

Der breit gefasste S&P 500 trat mit 5.985,38 Zählern quasi auf der Stelle. Der Index kämpft seit Tagen mit der 6.000-Punkte-Marke. Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 0,16 Prozent auf 21.036,16 Punkte aus dem Handel./bek/he