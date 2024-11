DAX® - Bastion im Feuer

Der DAX® vollzieht derzeit ordentliche Kurssprünge – und zwar in beide Richtungen. So musste das Aktienbarometer gestern ein Abwärtsgap (19.382 zu 19.340 Punkte) hinnehmen. Doch nicht nur das, denn im Anschluss kam es zu weiteren Kursverlusten. Damit testen die deutschen Standardwerte den ultimativen Rückzugsbereich aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.096 Punkten) sowie den horizontalen Unterstützungen bei 19.000/18.900 Punkten. Abgerundet wird das hier bestehende Unterstützungsbündel durch das untere Bollinger Band (akt. bei 18.998 Punkten). Ein Abgleiten unter diese Bastion gilt es weiterhin unbedingt zu verhindern, denn das würde aus der Schiebezone der letzten Wochen zwischen 19.600 Punkten und 18.900 Punkten eine Topformation machen. Im Fall einer negativen Weichenstellung ergibt sich – abgeleitet aus der Höhe des Musters – ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von 700 Punkten. Letztlich unterstreicht noch ein anderer Aspekt die Relevanz der diskutierten Schlüsselzone. So vollzieht sich die gesamte Kursaktivität der letzten vier Handelstage innerhalb der dynamischen roten Kerze vom 6. November (siehe Chart). Entsprechend würde ein Bruch des o. g. Rückzugsbereichs dieses „Verharrungsverhalten“ ebenfalls aufbrechen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.