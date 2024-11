Heidelberger Druckmaschinen macht Quartalsgewinn - Jahresziele bestätigt

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat im zweiten Geschäftsquartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Unterm Strich erzielten die Heidelberger in den drei Monaten bis Ende September einen Gewinn von 7 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Heidelberg mitteilte. Im Auftaktquartal hatte Heidelberger Druckmaschinen noch einen Verlust ausgewiesen. Vor einem Jahr hatten sie untern dem Strich 23 Millionen Euro verdient.

Der Umsatz fiel im zweiten Geschäftsquartal um knapp sieben Prozent auf 512 Millionen Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 19 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Konzern./mne/mis