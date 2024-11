IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development schließt Privatplatzierung von Anteilen im Wert von 57,5 Millionen US-Dollar ab

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development schließt Privatplatzierung von Anteilen im Wert von 57,5 Millionen US-Dollar ab

Montreal, Québec, 12. November 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ - freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner zuvor gemeldeten Privatplatzierung von 31.946.366 Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler, mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 57,5 Millionen US$ (das "Angebot") bekannt zu geben. Das Angebot beinhaltete eine Lead-Order von Condire Investors, LLC ("Condire"), einer Investmentfirma mit Sitz in Dallas, Texas, die unmittelbar nach Abschluss des Angebots (auf nicht verwässerter Basis) einen Anteil von ca. 8,8 % an den ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hielt. Gleichzeitig mit dem Angebot haben das Unternehmen und Condire vereinbart, eine einvernehmliche Ergänzung des Board of Directors des Unternehmens oder alternativ einen Board-Beobachter zu finden.

Sean Roosen, Vorsitzender und CEO von Osisko Development, kommentierte: " Der Abschluss dieser deutlich überzeichneten Emission - neben der vor kurzem erfolgreich abgeschlossenen, nicht vermittelten Emission in Höhe von 34,5 Millionen US$ - versetzt das Unternehmen in eine ausgezeichnete Position, um die wichtigsten Meilensteine zur Verringerung des Projektrisikos und die vorbereitenden Aktivitäten für das Goldprojekt Cariboo durchzuführen, einschließlich der Fertigstellung einer aktualisierten optimierten Machbarkeitsstudie, die für das zweite Quartal 2025 erwartet wird . Wir freuen uns sehr, Condire als prominenten Aktionär begrüßen zu dürfen. Die starke Unterstützung, die wir bei diesem Angebot von Condire und einer Reihe anderer großer, langfristig orientierter institutioneller Investoren erhalten haben, ist ein Beweis für die Qualität und den Wert des Projekts Cariboo und eine positive Bestätigung für unser Team. Mit einer verbesserten Bilanz- und Kapitalstruktur ist das Unternehmen vor einem entscheidenden Jahr für den Erfolg gerüstet."

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 3,00 US$ pro Warrant-Aktie am oder vor dem 1. Oktober 2029. Die von Condire im Rahmen des Angebots erworbenen Warrants unterliegen einer Sperrklausel, die die Ausübung von Warrants durch Condire einschränkt, die dazu führen würde, dass die von Condire gehaltenen Stammaktien 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien erreichen oder überschreiten.

Das Angebot wurde nach bestem Bemühen von National Bank Financial Inc. als Lead Agent und Cantor Fitzgerald Canada Corporation und Eight Capital als Lead Agents (zusammen die "Agents") durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von 4,5 % des gesamten Bruttoerlöses aus dem Angebot.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seiner Projekte Cariboo und Tintic, für die teilweise Rückzahlung seiner bestehenden Kreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Alle im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission. Das Angebot steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder gemäß den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder an Personen in den "Vereinigten Staaten" noch an "US-Personen" (gemäß der Definition dieser Begriffe in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Qualifizierung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder kontaktieren Sie uns:

Sean Roosen

Vorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel: + 1 (514) 940-0685

Philipp Rabenok

Direktor, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel: + 1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995). Solche Aussagen oder Informationen sind durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "potenziell", "schätzen", "vorschlagen", "projizieren", "Ausblick", "vorhersehen" oder ähnliche Wörter gekennzeichnet, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen über ein mögliches Ergebnis hinweisen. Solche Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und die daraus resultierenden Ergebnisse, die Ergebnisse des Derisking-Programms beim Projekt Cariboo, die Ergebnisse und den Zeitplan der aktualisierten Machbarkeitsstudie beim Projekt Cariboo, die Fortschritte bei den Bauvorbereitungsaktivitäten beim Projekt Cariboo und die Fähigkeit, die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange zu erhalten, beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beruhen auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen erheblich von den erwarteten abweichen und sich als falsch erweisen könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, einschließlich, ohne Einschränkung, der Erfüllung der Anforderungen der TSX Venture Exchange (wenn überhaupt). Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sollten sich potenzielle Investoren in die Wertpapiere des Unternehmens nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

