Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Renk, Auto1, Allianz, Siemens Energy, RWE, Plug Power, Home Depot, ON Holding, Sea Ltd, Soundhound AI und Spotify.

Heute ist es soweit. Die neuesten Daten zum Verbraucherpreisindex in Amerika werden gemeldet. Diese wichtige Inflationskennzahl dürfte heute der Hauptfaktor sein, der die Aktienmärkte bewegt. Die US-Indizes zeigen in den letzten Tagen bullishe Konsolidierungen - ein Vorzeichen der Rally-Fortsetzung am heutigen Tage? Wir werden es sehen.

Derweil führen Aktien von Siemens Energy mit zweistelligen Gewinnen den Dax an. Trotz weiterer Schwäche bei Siemens Gamesa scheint der Konzern auf einem guten Weg zu sein und die Anleger quittieren das mit steigenden Kursen. Ist da noch mehr Raum, oder wurde nun schon übertrieben? Martin schaut drauf.

Im SDax haussieren die Aktien von Auto1. Der Autohändler hat ein weiteres Rekord-Quartal beendet und die Aktie kennt kein Halten!

Aber auch bei Spotify läuft es mustergültig. Starkes Nutzer-Wachstum treibt die Aktie an. Martin schaut auf die Ziele, die der Chart nun suggeriert.