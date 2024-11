OTS: Bankenfachverband e.V. / Jeder vierte Haushalt zahlt in Raten | Studie ...

Jeder vierte Haushalt zahlt in Raten | Studie zum Finanzierungsverhalten der Verbraucher in 2024 | mehr Kredite für Solaranlagen (FOTO) Berlin (ots) - Jeder vierte Privathaushalt verwendet Ratenkredite, um private Investitionen zu tätigen - vom Pkw über die Einbauküche bis zur energetischen Sanierung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung von 1.700 Verbraucherhaushalten im Auftrag des Bankenfachverbandes. Im Vergleich zur Vorjahresstudie ist der Anteil der Finanzierungsnutzer insgesamt konstant geblieben. Investitionen in Mobilität und Wohnen Mehr als jeder zweite Privathaushalt mit einem Ratenkredit verwendet diesen zur Anschaffung eines Autos. Zwölf Prozent nutzen Ratenzahlungen für den Kauf von Möbeln bzw. Küchen und bereits 4,4 Prozent zum Erwerb einer Solaranlage. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Anteil um 2,1 Prozentpunkte erhöht und damit nahezu verdoppelt. Dies gilt auch für Wärmepumpen, deren Anteil von 0,6 Prozent auf 1,1 Prozent gewachsen ist. "Die Transformation zur Klimaneutralität erfordert Investitionen in Milliardenhöhe", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, und ergänzt: "Finanzierungen ermöglichen gerade auch Privatpersonen wichtige Zukunftsinvestitionen." Kreditnutzer mit höherem Nettoeinkommen Im Schnitt verfügen Haushalte, die Konsumentenratenkredite verwenden, über ein monatliches Nettoeinkommen von 3.420 Euro. Damit liegen sie um 190 Euro über dem bundesweiten Durchschnitt der für die Untersuchung befragten Verbraucher mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 3.230 Euro. "Finanzierungen von Konsumgütern werden von Verbrauchern aus sämtlichen Einkommensklassen genutzt", so Loa. Infografik 2024 - Wer nutzt Ratenkredite (https://ssl.bfach.de/media/image/7421. Infografik_Wer_nutzt_Ratenkredite_2024_BFACH.jpg) Marktstudie Konsumfinanzierung 2024 - Fokus "Verbraucherverhalten und Nutzung" ( https://ssl.bfach.de/media/file/59861.Markstudie_Konsumfinanzierung_2024_Verbrau cherverhalten_und_Nutzung_BFACH.pdf) Textfassung der Presseinformation (https://ssl.bfach.de/media/file/59871.BFACH-P I_24-11_13_Marktstudie_Konsumfinanzierung_2024_Verbraucherverhalten_Nutzung.docx ) Pressekontakt: Bankenfachverband Stephan Moll, Referatsleiter Markt und PR Tel. 030 2462596-14 mailto:stephan.moll@bfach.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62178/5907628 OTS: Bankenfachverband e.V.