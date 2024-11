Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zum Start etwas über der 19.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax versucht sich am Donnerstag weiter an einer Stabilisierung im Bereich von 19.000 Punkten. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent zu auf 19.075 Punkte, nachdem es vorbörslich lange nach Verlusten ausgesehen hatte.

Tags zuvor war der Dax mit 18.838 Punkten zwischenzeitlich fast an seine 100-Tage-Durchschnittslinie zurückgefallen, bevor er die Marke von 19.000 Punkten letztlich doch knapp halten konnte. Von seinem Rekord Ende Oktober bei 19.674 Punkten hatte sich der Dax zeitweise schon mehr als vier Prozent entfernt.

Der MDax sank um 0,1 Prozent auf 26.220 Punkte, während sich der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 um 0,4 Prozent erholte von seinem Dreimonatstief.

"Die Angst vor Donald Trump ist an den Börsen in Europa und Asien immer deutlicher spürbar", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Neben Trump bewegt natürlich auch die Berichtssaison weiter die Gemüter am Aktienmarkt - erst tags zuvor bei Siemens Energy mit einem der größten Tagesgewinne bei Unternehmen aus dem Dax.

Am Donnerstag steht nun der ehemalige Mutterkonzern Siemens im Fokus. Die Münchner erzielten im abgelaufenen Geschäftsjahr Rekordgewinne und bleiben weiter optimistisch. Die Aktien gewannen in de ersten Minuten 3,5 Prozent./ag/jha/