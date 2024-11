EQS-News: Deutsche EuroShop hebt auf Basis der Neunmonatszahlen die Gesamtjahresprognose leicht an

EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Hamburg, 14. November 2024 – Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 sind für die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop AG (DES) positiv verlaufen, die Gesamtjahresprognose wird dementsprechend leicht erhöht. Die Besucherzahlen in den Shoppingcentern des DES-Portfolios entwickelten sich dabei stabil (+0,2 %) und die Umsätze der Mieter stiegen um 1,9 %.

Investitionsprojekte schreiten voran, großflächige neue Geschäfte eröffnet

Die DES investiert derzeit umfassend in die Modernisierung und Attraktivitätssteigerung mehrerer Center-Standorte. Die Projekte im A10 Center, im Rhein-Neckar-Zentrum sowie in der Stadt-Galerie Hameln und in der City-Galerie Wolfsburg wurden pünktlich und im Rahmen des Budgets abgeschlossen. Die neuen Geschäfte sind in den letzten Wochen erfolgreich eröffnet worden. Im Main-Taunus-Zentrum schreiten die Arbeiten zur Errichtung des neuen Food Gardens planmäßig voran. Diese neue Attraktion soll die Gäste ab Frühjahr 2025 willkommen heißen.

DES-CEO/CFO Hans-Peter Kneip betont: „Die Investitionen sind für die Deutsche EuroShop entscheidende Bausteine, um die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Center langfristig zu sichern. Baumaßnahmen führen in der Regel zu temporären Leerständen, so auch in unseren Centern. Solche trugen zu einem leichten Rückgang unserer Umsatzerlöse um 1,6 % von 203,2 Mio. € auf 200,0 Mio. € bei. Wir blicken jedoch optimistisch auf das vierte Quartal, in dem unsere neuen Mietpartner an vier Standorten erstmals mit ihren großflächigen Shops zu unseren Ergebnissen beitragen.“

NOI, EBIT, EBT und Konzernergebnis steigen

Das Nettobetriebsergebnis (NOI) erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,8 % auf 163,1 Mio. €. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 4,7 % auf 162,8 Mio. €, während das Ergebnis vor Steuern und Bewertung (EBT ohne Bewertungsergebnis) um 2,3 % auf 125,0 Mio. € anstieg. Der Vergleichszeitraum im Jahr 2023 war allerdings durch einmalige Ergebniseffekte geprägt, die aus dem Erwerb zusätzlicher Beteiligungen an sechs Shoppingcentern resultierten.

Das Konzernergebnis wurde auf 82,5 Mio. € gesteigert, was einem Zuwachs von 20,9 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Ausschlaggebend hierfür war das verbesserte Bewertungsergebnis, das mit -26,7 Mio. € über dem Vorjahresniveau von -46,8 Mio. € liegt und die erhöhten Investitionen in den Immobilienbestand widerspiegelt.

EPRA Earnings und Funds from Operations rückläufig durch Einmalerträge im Vorjahr

Die um Bewertungseffekte bereinigten EPRA Earnings verzeichneten einen Rückgang um 6,2 % von 129,7 Mio. € auf 121,9 Mio. €. Ebenso reduzierten sich die bereinigten Funds from Operations (FFO) um 7,7 % von 129,7 Mio. € auf 119,7 Mio. €. Diese Rückgänge sind vor allem auf Einmalerträge im Vorjahreszeitraum zurückzuführen, die aus Abrechnungen der Nebenkosten und der Auflösung von Wertberichtigungen resultierten.

Präzisierung und Erhöhung der Gesamtjahresprognose 2024

Auf Grundlage der Entwicklungen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 präzisiert der DES-Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr und hebt diese an:

Umsatz: 268 bis 271 Mio. € (bisher: 268 bis 274 Mio. €)

EBIT: 207 bis 211 Mio. € (bisher: 204 bis 210 Mio. €)

EBT (ohne Bewertungsergebnis): 156 bis 160 Mio. € (bisher: 149 bis 155 Mio. €)

FFO: 151 bis 155 Mio. € (bisher: 146 bis 152 Mio. €)



Vollständige Quartalsmitteilung

Der vollständige Neunmonatsbericht ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter www.deutsche-euroshop.de/ir



Internet-Übertragung der Telefonkonferenz

Die Deutsche EuroShop überträgt am Freitag, den 15. November 2024 um 10:00 Uhr MEZ ihre englischsprachige Telefonkonferenz live als Webcast im Internet unter www.deutsche-euroshop.de/ir



Deutsche EuroShop – Die Shoppingcenter-AG

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.



Wesentliche Konzernkennzahlen



in Mio. € 01.01.-30.09.2024 01.01.-30.09.2023 +/- Umsatzerlöse 200,0 203,2 -1,6 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 163,1 160,2 1,8 % EBIT7 162,8 155,5 4,7 % EBT (ohne Bewertungsergebnis1)7 125,0 122,2 2,3 % EPRA2 Earnings 121,6 129,7 -6,2 % FFO 119,7 129,7 -7,7 % Konzernergebnis 82,5 68,2 20,9 % in € 01.01.-30.09.2024 01.01.-30.09.2023 +/- EPRA2 Earnings je Aktie6 1,60 1,74 -8,0 % FFO je Aktie 1,57 1,74 -9,8 % Ergebnis je Aktie 1,08 0,91 18,7 % Gewichtete Anzahl der ausgegebenen Stückaktien6 76.186.237 74.689.725 2,0 % in Mio. € 30.09.2024 31.12.2023 +/- Eigenkapital3 2.104,2 2.379,0 -11,6 % Verbindlichkeiten 2.215,2 2.081,2 6,4 % Bilanzsumme 4.319,4 4.460,2 -3,2 % Eigenkapitalquote in %3 48,7 53,3 LTV-Verhältnis in %4 39,9 33,2 EPRA2 LTV in %5 42,0 34,8 Liquide Mittel 198,7 336,1 -40,9 %



1 inklusive des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

2 European Public Real Estate Association

3 inklusive Fremdanteile am Eigenkapital

4 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquide Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen).

5 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, Eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.

6 Die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien für 2023 berücksichtigt zeitgewichtet die Anfang 2023 durchgeführte und am 3. Februar 2023 ins Handelsregister eingetragene Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage, durch die sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Deutsche EuroShop AG von 61.783.594 auf 76.464.319 Stückaktien erhöht hat. Weiterhin werden bei der Ermittlung der gewichteten Aktienanzahl die bis zum 31. Dezember 2023 bzw. bis zum 30. September 2024 erworbenen eigenen Aktien berücksichtigt.

7 Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen aus der Veränderung des Konsolidierungskreises erfolgte im Zwischenbericht zum 30. September 2023 im Bewertungsergebnis - abweichend zum 31. Dezember 2023 mit einem Ausweis in den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen. Weiterhin wurden abweichend zum 31. Dezember 2023 keine latenten Steuern im Rahmen der Erstkonsolidierung angesetzt. Die Vorjahreszahlen wurden an den Ausweis zum Jahresende unter Berücksichtigung der latenten Steuern angepasst.

