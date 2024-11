ProSieben: Sind in guten und konstruktiven Gesprächen zu Firmenverkäufen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - ProSiebenSat.1 sieht sich auf gutem Weg bei den geplanten Verkäufen von Randaktivitäten.

"Wir können zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass wir uns in einem guten und konstruktiven Gespräch mit potenziellen Bietern befinden", sagte Finanzchef Martin Mildner am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. "Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren Informationen zum laufenden Prozess und den künftigen Ergebnissen geben können", sagte Mildner zu den Verkaufsverfahren zum Kosmetikanbieter Flaconi und dem Vergleichsportal Verivox.

Der italienische Großaktionär MFE, der fast 30 Prozent an ProSiebenSat.1 hält, und der mit rund 15 Prozent zweitgrößte Investor, die tschechische PPF-Gruppe, machen Druck auf die Konzernspitze in Unterföhring bei München. Die Bayern sollen Randaktivitäten wie Flaconi und Verivox verkaufen, die nicht zum Kerngeschäft Unterhaltung gehören. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass die MFE-Holding der Berlusconi-Familie eine Übernahme startet, wenn ProSiebenSat.1 auf Entertainment getrimmt ist.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)