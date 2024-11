Swiss Re erzielt in den ersten neun Monaten 2024 2,2 Mrd. USD Gewinn

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 603 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 92,8%[1]

Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielt 1,2 Mrd. USD Gewinn

Corporate Solutions erzielt 642 Mio. USD Gewinn; Schaden-Kosten-Satz von 89,4%[2]

Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 3,9%; Umlaufrendite von 4,0%

Zürich, 14. November 2024 – Swiss Re hat in den ersten neun Monaten 2024 einen Gewinn von 2,2 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 13,4% erzielt. Ausschlaggebend hierfür waren robuste Beiträge der Versicherungs- und Anlageportefeuilles aller Geschäftseinheiten. Teilweise ausgeglichen wurde deren Effekt durch die Erhöhung der Rückstellungen im Zusammenhang mit dem US-Haftpflichtgeschäft von P&C Re im dritten Quartal.

Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Die allgemeine Widerstandsfähigkeit der Gruppe zu erhöhen ist eine der wichtigsten Prioritäten des Managementteams. Mit den entschlossenen Massnahmen im dritten Quartal im Anschluss an eine umfassende Überprüfung haben wir unser Ziel erreicht, die Gesamtreserven in den Sach- und Haftpflichtsparten am oberen Ende der Best-Estimate-Bandbreite[3] zu positionieren.»

John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Alle unsere Geschäftseinheiten liefern dank unserer disziplinierten Underwriting-Praxis und Kapitalallokation weiterhin eine attraktive zugrunde liegende Performance. Hinzu kommt der erhebliche positive Beitrag aus den Kapitalanlagen.»

Konzernergebnis profitiert weiterhin von diszipliniertem Underwriting und wiederkehrenden Kapitalerträgen

Swiss Re verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 einen Gewinn von 2,2 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite von 13,4%. Im dritten Quartal hat die Gruppe einen Gewinn von 102 Mio. USD erzielt. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis waren, abgesehen von den Rückstellungsmassnahmen im US-Haftpflichtgeschäft, das disziplinierte Underwriting, das zur erfolgreichen Bewältigung des verstärkten Naturkatastrophengeschehens im dritten Quartal beigetragen hat, und die wiederkehrenden Kapitalerträge.

Der Versicherungsumsatz[4] der Gruppe belief sich auf 33,7 Mrd. USD. Das versicherungstechnische Ergebnis,[5] das die Profitabilität des Underwritings widerspiegelt, betrug 2,9 Mrd. USD.

Die Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten 2024 eine Rendite auf Kapitalanlagen von 3,9%; dazu trugen vor allem die weiterhin starken wiederkehrenden Erträge bei. Die Umlaufrendite lag für diesen Zeitraum bei 4,0%, und die Wiederanlagerendite belief sich für das dritte Quartal auf 4,6%.

Swiss Re verfügt nach wie vor über eine starke Kapitalausstattung, wobei die Quote des Schweizer Solvenztests (SST) der Gruppe per 1. Juli 2024 bei 284% lag. Die SST-Quote der Gruppe spiegelt Aktualisierungen der Methodik wider, die sich negativ auf die ausgewiesene Quote ausgewirkt haben, aber die Sensitivität gegenüber künftigen Zinsschwankungen deutlich verringern.

P&C Re erzielt starke zugrunde liegende Underwriting-Performance

P&C Re hat in den ersten neun Monaten 2024 einen Gewinn von 603 Mio. USD erzielt, wobei die starke Underwriting-Performance des laufenden Jahres die entschlossene Aufstockung der Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren für das US-Haftpflichtgeschäft im dritten Quartal mehr als kompensiert hat. Der Versicherungsumsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 15,0 Mrd. USD.

Die Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren für das US-Haftpflichtgeschäft von P&C Re wurden im dritten Quartal um 2,4 Mrd. USD[6] erhöht. Damit belaufen sich die Aufstockungen der Rückstellungen in den ersten neun Monaten des Jahres auf insgesamt 3,1 Mrd. USD. Die Aufstockungen wurden teilweise durch Auflösungen in anderen Sparten kompensiert, was im dritten Quartal 2024 zu einer Nettoaufstockung der Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren um 2,0 Mrd. USD führte. Mit der Stärkung der Reserven hat die Gruppe die Erreichung ihres Ziels beschleunigt, die Gesamtreserven für das Sach- und Haftpflichtgeschäft am oberen Ende der Best-Estimate-Bandbreite zu positionieren. Der kürzlich eingeführte Unsicherheitszuschlag für das Neugeschäft wird auch künftig zur Stärkung der Reserven beitragen.

Die Grossschäden infolge von Naturkatastrophen beliefen sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 813 Mio. USD, wovon 743 Mio. USD auf das dritte Quartal entfielen. Dies betraf vor allem den schweren Hagelsturm im kanadischen Calgary, den Sturm Boris in Europa und die Hurrikane Debby und Helene.

P&C Re erzielte ein versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 1,0 Mrd. USD und einen Schaden-Kosten-Satz von 92,8%. Die Stärkung der Reserven im dritten Quartal hatte einen Nettoanstieg des Schaden-Kosten-Satzes für die ersten neun Monate um 13,3 Prozentpunkte zur Folge; daher wird P&C Re den angestrebten Schaden-Kosten-Satz von weniger als 87% im Jahr 2024 voraussichtlich nicht erreichen.

L&H Re profitiert von starkem Bestandsgeschäft

L&H Re verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 einen Gewinn von 1,2 Mrd. USD. Massgeblich hierfür waren sowohl die starken Kapitalerträge als auch die soliden Margen im Bestandsgeschäft. Die Sterblichkeitsraten in den USA waren in den ersten neun Monaten 2024 weiterhin geringfügig niedriger als erwartet, was durch ungünstige Entwicklungen vor allem in der Region EMEA ausgeglichen wurde.

L&H Re erzielte einen Versicherungsumsatz in Höhe von 12,6 Mrd. USD und ein versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 1,2 Mrd. USD.

Nach den erfolgreichen ersten neun Monaten 2024 strebt L&H Re für das Gesamtjahr weiterhin einen Gewinn von etwa 1,5 Mrd. USD an.

Corporate Solutions zeigt weiterhin starke Geschäftsentwicklung

Corporate Solutions verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 einen Gewinn von 642 Mio. USD. Das weiterhin starke Ergebnis spiegelt eine robuste Performance des zugrunde liegenden Geschäfts während der ersten neun Monate 2024 wider, die durch solide Kapitalerträge unterstützt wurde.

Der Versicherungsumsatz belief sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 5,8 Mrd. USD. Strikte Portefeuillesteuerung und diszipliniertes Underwriting resultierten in hohen Margen im Bestands- und Neugeschäft. Hinzu kamen geringe Forderungen aus Man-made-Schäden. Wichtigste Treiber bei den Grossschäden infolge von Naturkatastrophen, die sich auf 294 Mio. USD beliefen, waren der tropische Zyklon Megan in Australien, der Hurrikan Helene in den USA und der Hagelsturm in Calgary, Kanada.

Corporate Solutions erzielte in den ersten neun Monaten 2024 ein versicherungstechnisches Ergebnis in Höhe von 739 Mio. USD und einen Schaden-Kosten-Satz von 89,4%. Die Geschäftseinheit ist auf gutem Weg, für das Gesamtjahr einen Schaden-Kosten-Satz von unter 93% zu erreichen.

Rückzug aus iptiQ verläuft planmässig

iptiQ verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 einen Verlust von 241 Mio. USD, einschliesslich einmaliger Abschreibungen auf Goodwill und immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 111 Mio. USD (vor Steuern) im Zusammenhang mit dem im Mai 2024 angekündigten Rückzug aus dem Geschäft.

Wie am 5. November 2024 mitgeteilt, wird Allianz Direct das europäische P&C-Geschäft von iptiQ mit mehr als 100 Mitarbeitenden, die derzeit in der Schweiz, Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Italien tätig sind, einschliesslich aller Vertriebsvereinbarungen übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschliesslich der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Ausblick

Wie am 7. November 2024 bekannt gegeben, erwartet Swiss Re bei normalem Schadenverlauf im restlichen Jahr für 2024 einen Konzerngewinn von mehr als 3 Mrd. USD.

Derzeit erwartet Swiss Re Schäden aus dem Hurrikan Milton von unter 300 Mio. USD, die das Ergebnis der Gruppe im vierten Quartal 2024 belasten werden.

Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Die deutliche Stärkung der Reserven im dritten Quartal schafft eine solide Basis für den Erfolg in den kommenden Jahren. Die Kapitalausstattung der Gruppe ist nach wie vor stark, sodass wir uns bei den anstehenden Erneuerungen in einer günstigen Position befinden. Wir gehen davon aus, dass wir den Markt im nächsten Monat über neue Ziele für 2025 informieren werden.»

Details zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024