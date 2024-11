Trump nominiert Senator Rubio zum US-Außenminister

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den Senator Marco Rubio aus Florida zum neuen Außenminister nominiert.

"Er wird ein starker Fürsprecher für unsere Nation sein, ein wahrer Freund unserer Verbündeten und ein furchtloser Krieger, der vor unseren Gegnern niemals zurückweichen wird", hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des Republikaners. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Montag unter Berufung auf Insider die Personalie gemeldet. Rubios Ernennung wird von seinen gegenwärtigen Kollegen im neuen Senat bestätigt werden müssen. Dort verfügen Trumps Republikaner über eine knappe Mehrheit.

Der 53-jährige Rubio hat kubanische Vorfahren und wird damit der erste hispanische Außenminister der USA. Er zählte ursprünglich zu den Rivalen und Kritikern Trumps. Rubio bewarb sich 2016 um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, unterlag jedoch Trump. Noch während dessen erster Amtszeit stellte er sich wiederholt quer, etwa als er für ein Gesetz eintrat, das einen Nato-Austritt der USA erschwert.

Nach und nach passte er sich jedoch den Positionen Trumps an und wurde zu einem seiner glühendsten Verfechter. Im April stimmte er gegen ein vom Kongress verabschiedetes milliardenschweres Militärhilfe-Paket für die Ukraine. Er hat die Regierung in Kiew zu Verhandlungen mit Russland aufgefordert. Eine Stellungnahme von Rubio lag zunächst nicht vor.

