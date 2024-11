Deutschland: Kursverluste zum Handelsstart

Im Dax stehen die Zeichen am Freitag wieder auf Kursverluste. Nachdem es tags zuvor wieder nach dem Start der Jahresendrally ausgesehen hatte, geht der Dax nun wieder auf Trendsuche. Auch auf Wochensicht zeichnet sich nach starken Schwankungen ein Minus ab. Der Rekord von Ende Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber in Sichtweite.

Am Freitagmorgen deutet der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start einen Abschlag von 0,5 Prozent auf 19.166 Punkte an.

Im Fokus der Anleger steht bei Evotec Übernahmefantasie, die bereits zu Wochenbeginn aufgekeimt war. Das US-Unternehmen Halozyme Therapeutics hat es laut eigenen Angaben auf den Hamburger Wirkstoffforscher abgesehen. Der gebotene Preis liege bei 11 Euro je Aktie in bar. Evotec-Papiere schnellten vorbörslich bis auf 10,80 Euro und gewannen so rund ein Viertel im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Für Anleger ist das allerdings nur ein vergleichsweise schwacher Trost, waren sie doch bei über 21 Euro ins Jahr gestartet. Analysten betonten in ersten Reaktionen den hohen inneren Wert, der sich nun etwas besser herauskristallisiere.

USA: Etwas schwächer

An den US-Börsen scheint die Luft erst einmal raus zu sein. Nach Stagnation zur Wochenmitte überwogen am Donnerstag sowohl an der Wall Street als auch an der Technologiebörse Nasdaq leichte Verluste. Stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise im Oktober trübten die Stimmung etwas ein.

Dazu passten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, wonach es die Fed in Sachen Zinssenkungen nicht eilig hat. Der Dow Jones Industrial verlor 0,47 auf 43.750,86 Punkte. Nach dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen war der Dow um mehr als 6 Prozent gestiegen und hatte einen Rekord nach dem anderen erreicht.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 43.750 -0,47 Prozent S&P 500 5.949 -0,60 Prozent Nasdaq 19.107 -0,64 Prozent

Asien: Überwiegend Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der jüngsten Schwäche überwiegend zugelegt. Die Gewinne hielten sich aber insgesamt in Grenzen. Nach wie vor prägt die Unsicherheit über die künftige US-Handelspolitik unter dem designierten Präsidenten Donald Trump das Geschehen. Der Hang Seng in Hongkong legte zuletzt um 0,5 Prozent zu, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten im späten Handel um 0,2 Prozent nachgab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zuletzt 0,7 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.376 +0,70 Prozent Hang Seng 20.426 +0,50 Prozent CSI 300 3.968 -0,20 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 132,10 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,35 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,44 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0541 -0,17 Prozent USD / JPY 156,43 -0,02 Prozent EUR / JPY 164,90 -0,15 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 71,82 USD -0,71 USD WTI 68,00 USD -0,70 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 37 (36,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 87 (80) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 35 (21) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 7,50 (8,25) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 115 (123) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 169 (163) EUR - 'HOLD'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 91,10 (76,20) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AUMANN AUF 14,50 (17) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DERMAPHARM AUF 50 (58) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GFT TECHNOLOGIES AUF 30 (33) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 196 (195) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 43 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 25 (34) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 11,50 (13) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 56 (47) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 36 (44,60) EUR - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX