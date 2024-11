EQS-News: Titansafe nutzt Schließungen von Bankfilialen: Umnutzung ehemaliger Bankstandorte für digitale Schließfachanlagen. Anleihe Frankfurter Börse ISIN: DE000A383EA2

EQS-News: TitanSafe Schließfachanlagen GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Expansion

Taufkirchen, 14. November 2024 – Der Bankensektor erlebt einen tiefgreifenden Wandel. Immer mehr Filialen schließen, und die Anzahl der klassischen Bankstandorte in Deutschland sinkt stetig. Mit nur noch 19.501 besetzten Filialen zum Jahreswechsel und einem Rückgang um 945 Standorte im Vergleich zum Vorjahr hat die Bundesbank einen Rekordtiefstand gemeldet. TitanSafe GmbH, ein Unternehmen für hochsichere digitale Schließfachanlagen, sieht darin eine Chance und reagiert mit einem innovativen Konzept zur Umnutzung verwaister Bankstandorte.

Durch die Übernahme und Umgestaltung ehemaliger Bankfilialen möchte TitanSafe eine bundesweite Verfügbarkeit sicherer Schließfächer gewährleisten und dabei die Infrastruktur dieser Standorte, wie bewährte Sicherheitsmaßnahmen und günstige Erreichbarkeit mit Parkmöglichkeiten, nutzen. In einem Umfeld, in dem viele Menschen ihre Bankgeschäfte zunehmend online erledigen, gewinnt das Bedürfnis nach sicheren Aufbewahrungslösungen für Wertsachen an Bedeutung. TitanSafe schafft daher eine Alternative zu den Bankschließfächern, die vielerorts kaum noch verfügbar sind.

"Unsere Schließfachanlagen bieten Kunden rund um die Uhr Zugang zu ihren Wertgegenständen und sind eine verlässliche Alternative zu traditionellen Bankschließfächern," erklärt Sebastian Perez Arcila, Geschäftsführer der TitanSafe GmbH. "Durch die Nutzung ehemaliger Bankstandorte sichern wir unseren Kunden gut erreichbare Standorte und höchste Sicherheitsstandards."

Derzeit arbeitet TitanSafe mit Hochdruck an der Eröffnung der ersten Filialen in München und im Kreis Rosenheim, die im Frühjahr 2025 eröffnet werden sollen. Mit einem modernen Robotersystem, das die Schließfächer vollautomatisiert verwaltet, ermöglicht TitanSafe den Zugang 24 Stunden täglich. Die Umnutzung ehemaliger Bankfilialen bietet viele Vorteile: Bereits vorhandene Sicherheitsvorkehrungen und bauliche Gegebenheiten tragen zur effizienten und sicheren Installation der TitanSafe-Schließfachanlagen bei.

Die Expansion wird durch die erfolgreiche Platzierung der TitanSafe-Anleihe an der Frankfurter Börse unterstützt die Seit dem 01.08.2024 im Freiverkehr an der Frankfurter Börse mit der WKN: A383EA gehandelt werden kann. Mit einem festen Zinssatz von 11 % und einer Bonusverzinsung bei der Eröffnung neuer Filialen bietet die Anleihe eine attraktive Investitionsmöglichkeit für institutionelle und private Anleger. Das Vertrauen der Investoren bestätigt den klaren Expansionskurs des Unternehmens. https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a383ea2-titansafe-schliessfachanlagen-gmbh-11-24-30

Über die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH: Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf hochsichere Schließfachanlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen plant den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes von Schließfachanlagen, die rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr zugänglich sind. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice strebt TitanSafe an, der führende Anbieter von Schliessfachlösungen zu werden. Interessierte Anleger sind eingeladen, den Wertpapierprospekt auf unserer Webseite unter www.titansafe.de/investorrelations einzusehen





