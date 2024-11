Plattform - OMV hat von Gazprom Ankündigung eines Gaslieferstopps erhalten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV soll nach einer Information auf der Plattform CEGH Remit ab Samstag keine Gaslieferungen mehr vom russischen Gazprom-Konzern erhalten.

Die Lieferungen würden am Samstagmorgen komplett eingestellt, hieß es am Freitag. Gazprom lehnte eine Stellungnahme ab.

Hintergrund dürfte ein Gerichtsstreit sein. OMV hatte einen juristischen Sieg über den russischen Gasriesen errungen. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, hat ein Schiedsspruch unter den Regeln der Internationalen Handelskammer der OMV Schadenersatz in Höhe von 230 Millionen Euro plus Zinsen für ausgebliebene Gaslieferungen in Deutschland zugesprochen. OMV will diese Summe über die monatliche Gasrechnung mit Gazprom für Lieferungen nach Österreich verrechnen.

(Bericht von Pavel Polityuk, Thomas Seytal und Vladimir Soldatkin, bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)