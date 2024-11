Telekom-Konzern Sunrise peilt Handelsstart an Schweizer Börse an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Telekomkonzern Sunrise kehrt am heutigen Freitag an die Schweizer Börse zurück.

Der Handel an der SIX beginnt um neun Uhr, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dem Listing vollzieht der nach der staatlich kontrollierten Swisscom zweitgrößte Telekomkonzern des Landes die Abspaltung von der US-Muttergesellschaft Liberty Global. Jeder Liberty-Aktionär erhält im Rahmen der Transaktion Titel von Sunrise. Neues Kapital wird nicht aufgenommen. Die Titel sollen voraussichtlich am 22. November in den breiten Aktienindex Swiss Performance Index aufgenommen werden.

"Der heutige Tag ist der Höhepunkt der erfolgreichen Einführung von Sunrise als eigenständiges Unternehmen an der Schweizer Börse", erklärte Konzernchef Andre Krause. "Sunrise ist bestens für Wachstum und Rendite gerüstet, und wir streben eine progressive Dividendenpolitik an." Sunrise beabsichtige für das Finanzjahr 2024 Dividenden von mindestens 240 Millionen Franken auszuschütten. Sunrise hatte angekündigt, die Verschuldung bis zum Jahresende auf rund das 4,5-fache des operativen Ergebnisses (Ebitda) zu verringern. Mittelfristig peilt die Firma das 3,5 bis 4,5-fache an. Viele Anleger in der Schweiz achten darauf, dass die Verschuldung eines Unternehmens das Dreifache des operativen Ergebnisses nicht übersteigt.

