Schritt für Schritt zu den ersten 1.000 Euro Dividende? So gehst du dabei am besten vor!

Eigentlich muss es ja gar keine so schwere Angelegenheit darstellen, Dividendeneinnahmen von insgesamt 1.000 Euro zu erhalten. Beispielsweise bräuchte man dafür lediglich 50.000 Euro in eine Aktie mit einer Ausschüttungsrendite von 2,00 % zu investieren. Und schon hätte man sein Ziel bereits nach zwölf Monaten erreicht.

Entsprechende Aktien gibt es hierbei natürlich sehr viele. Aber die wenigsten von uns können wahrscheinlich einfach einmal so 50.000 Euro aus dem Ärmel schütteln. Solltest du auch zu diesen Menschen gehören, dann gibt es heute gute Nachrichten für dich.

Denn auch mit einem etwas schmaleren Geldbeutel muss es keine Ewigkeit dauern, bis du dir eine Summe von 1.000 Euro Dividende „verdient“ hast. Dabei kommt es aber selbstverständlich immer auch auf die richtige Vorgehensweise an.

Definiere dein Investitionsvermögen

Wie lange es letztendlich dauert, bis du die ersten 1.000 Euro Dividende erhalten hast, wird hauptsächlich von einer Sache abhängen. Nämlich wie viel Geld dir jährlich für die Investition in solide Dividendenaktien überhaupt zur Verfügung steht.

Es ist ja logischerweise ein riesiger Unterschied, ob du dafür 100 oder eher 500 Euro monatlich zur Seite legen kannst. Um hier heute aber die Dinge etwas konkreter darstellen zu können, möchte ich als Beispiel einfach einmal eine Sparrate von 250 Euro zugrunde legen.

Ich denke, dies ist ein Betrag, den die meisten interessierten Leser wohl durchaus aufbringen können. Womit wir damit also als Rechengrundlage einen jährlichen Anlagebetrag von 3.000 Euro zur Verfügung haben.

Finde die geeigneten Aktien

Als Nächstes musst du dir nun darüber klar werden, in welche Titel das gesparte Geld am sinnvollsten investiert werden könnte. Dies sollten selbstredend natürlich nur Aktien von Unternehmen sein, die auch regelmäßig eine Dividende zahlen.

Hierbei kann es äußerst hilfreich sein, wenn du dir zuallererst einmal anschaust, wie lange und wie zuverlässig von der entsprechenden Firma schon eine Gewinnausschüttung gezahlt wird. Denn je länger dieser Zeitraum ausfällt, umso mehr könnte dies auch für eine weiterhin solide Dividendenpolitik sprechen.

Auch die Höhe der aktuellen Dividendenrendite spielt durchaus eine Rolle. Weil es eben einen riesigen Unterschied ausmacht, ob du mit anfänglichen Dividendeneinnahmen von 1,5, 3,0 oder vielleicht sogar 4,5 % rechnen kannst.

Wobei dir aber eventuell in deiner Vorstellung selbst bei einer anfänglichen Ausschüttungsrendite von 4,5 % der Zeitraum ewig vorkommen wird, den es dauern könnte, bis tatsächlich 1.000 Euro Dividende auf dein Konto geflossen sind.

Schließlich entspräche dies im ersten Jahr gerade einmal einer Dividendenzahlung von 135 Euro. Doch es gibt bei dieser Angelegenheit noch ein paar andere Aspekte, die du besser kennen solltest.

Lassen wir Zahlen sprechen

Um dir eine Vorstellung davon zu geben, wie lange es mit einem jährlichen Investitionsbetrag von lediglich 3.000 Euro jeweils dauern kann, insgesamt 1.000 Euro Dividende zu erhalten, habe ich einmal zwei Beispiele für dich nachgerechnet.

Schließlich hast du ja mehrere Möglichkeiten, wie du vorgehen kannst. Als Dividendenrendite habe ich einmal einen sicherlich durchaus realistischen Wert von 3,0 % angenommen. Der Investitionszeitpunkt in beiden Beispielen ist immer der erste Handelstag eines jeden Jahres.

Beispiel 1:

Quelle: Eigene Berechnungen

Hier bin ich davon ausgegangen, dass du einfach nur jedes Jahr die besagten 3.000 Euro investierst. Und bereits nach vier Jahren hättest du dein Ziel schon fast erreicht. Doch einen Betrag von mehr als 1.000 Euro würdest du erst im 5. Jahr erhalten.

Beispiel 2:

Quelle: Eigene Berechnungen

Im zweiten Beispiel hast du dich dazu entschlossen nicht nur jährlich die 3.000 Euro, sondern obendrauf auch noch die erhaltene Dividende zu investieren. Auch hier wäre das Ergebnis in den ersten fünf Jahren aber in etwa gleich. Erst über einen längeren Zeitraum wie zehn Jahre macht sich dann aber ein kleiner Effekt bemerkbar. In diesem Fall hättest du durch die Wiederanlage der Ausschüttung rund 473 Euro mehr Dividende als im Beispiel Nummer eins generieren können.

Nun hast du also eine ungefähre Vorstellung, wie lange es dauern kann, bis du deine ersten 1.000 Dividende zusammen hast. Wenn jetzt dein Interesse geweckt ist, kannst du die Parameter ja einmal an deine persönliche Situation anpassen und weitere Berechnungen durchführen.

Zu guter Letzt möchte ich es nicht versäumen, dir noch einen wichtigen Tipp mit auf den Weg zu geben. Am allerschnellsten kannst du dein Dividendenziel in der Regel nämlich erreichen, wenn du dich für das zweite Beispiel entscheidest und hier die Aktie einer Firma auswählst, die ihre Gewinnausschüttung in schöner Regelmäßigkeit auch noch jedes Jahr ein wenig anhebt.

Der Artikel Schritt für Schritt zu den ersten 1.000 Euro Dividende? So gehst du dabei am besten vor! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

