So gibt’s mit ETFs jeden Monat 800 Euro Dividende!

Exchange Traded Funds, kurz ETFs, sind eine beliebte Möglichkeit, in eine Vielzahl von Aktien aus unterschiedlichen Märkten zu investieren – und dies zu äußerst günstigen Konditionen und mit geringen Anlagebeträgen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, lebenslang Dividendenzahlungen zu generieren.

Mit der richtigen Strategie ist es sogar realistisch, monatlich bis zu 800 Euro oder mehr an Dividenden zu erhalten. Doch wie funktioniert das genau? Dieser Artikel zeigt auf, welche Schritte notwendig sind, um ein solches passives Einkommen mit ETFs aufzubauen.

ETFs: Revolution für Kleinanleger

ETFs sind börsengehandelte Fonds, die die Entwicklung eines bestimmten Index oder einer Anlageklasse abbilden. Im Gegensatz zu traditionellen Investmentfonds, die von Fondsmanagern aktiv verwaltet werden, sind ETFs in der Regel passiv. Das heißt, sie bilden lediglich die Zusammensetzung und Wertentwicklung eines vordefinierten Index wie dem des MSCI World oder des S&P 500 nach.

Gerade letztere Indizes zeichneten sich in der Vergangenheit durch ein unschlagbares Chance-Risiko-Verhältnis aus. Ein durchschnittliches jährliches Plus von 10,4 % beim MSCI World in den letzten zehn Jahren und ein Wertzuwachs von über 11 % beim S&P 500 sprechen für sich.

Mit ETFs kann man also einfach und kostengünstig in eine Vielzahl von Unternehmen und Anlageklassen investieren und so recht schnell ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen. Diese breite Streuung hilft, das Risiko einzelner Anlagen zu reduzieren und stabilere Erträge zu erzielen.

Wie viel Kapital braucht es für 800 Euro monatliches Dividendeneinkommen aus ETFs?

Ein besonders attraktiver Aspekt vieler ETFs ist, dass sie Dividenden ausschütten. Je nach ETF und -Struktur geschieht dies quartalsweise, halbjährlich oder jährlich.

Betrachtet man die dividendenstärksten ETFs am Markt, so sind Ausschüttungsrenditen von über 5 % p.a. ohne weiteres möglich. Bei ausschüttenden ETFs auf den S&P 500 muss man allerdings mit deutlich weniger kalkulieren. Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing als einer der Größten seiner Art, kommt beispielsweise auf eine aktuelle Ausschüttungsrendite von nur 0,97 %.

Dennoch lässt sich durch eine geschickte Zusammenstellung mehrerer dividendenstarker ETFs ein regelmäßiges monatliches Einkommen aufbauen, da die Dividendenzahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Um jedoch 800 Euro im Monat durch Dividenden zu erhalten, bedarf es einer durchdachten Anlagestrategie.

Im ersten Schritt ist zu berechnen, wie viel Kapital investiert werden muss, um eine monatliche Ziel-Dividende von 800 Euro zu erreichen. Für 9.600 Euro Jahresdividende, also 800 Euro monatlich, ist bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 4 % p.a. rund 240.000 Euro an Kapital erforderlich. Wie man dieses aufbauen kann, haben wir auf Aktienwelt360 bereits aufgezeigt.

Eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 % gilt jedoch als realistisch, kann aber je nach Markt und ETF variieren. Es lohnt sich, in ETFs mit stabilen und bewährten Dividenden zu investieren, um sich ein verlässliches Einkommen zu sichern. Und auch hier gilt meistens: Weniger ist mehr.

Auf die Nachhaltigkeit kommt es an

Eine nachhaltige Strategie für laufende Dividendenerträge besteht letztlich in der Auswahl von ETFs, die in verschiedene Branchen und Märkte investieren. Globale Dividenden-ETFs beispielsweise bieten eine breite Streuung über viele Länder und Branchen und setzen auf Unternehmen, die historisch zuverlässige Dividenden gezahlt haben.

Ein Beispiel ist der iShares MSCI World Quality Dividend, der sich auf Qualitätsunternehmen weltweit konzentriert. Allerdings liegt seine aktuelle Ausschüttungsrendite mit 2,5 % deutlich unter dem Zielwert von vier Prozent. Um mit solchen Produkten monatlich 800 Euro an Dividenden zu kassieren, wäre also mehr Kapital nötig – 384.000 Euro, um genau zu sein.

Regionale Dividenden-ETFs können ebenfalls eine interessante Option sein. Europäische und US-amerikanische Dividenden-ETFs investieren gezielt in stabile Märkte und erzielen oft solide und hohe Renditen, die in Teilen ausgeschüttet werden. Eine weitere Möglichkeit sind Real Estate Investment Trusts – auch REITs genannt. Diese ETFs bündeln Immobilieninvestments und erwirtschaften durch Mieteinnahmen regelmäßige Erträge, die in Form von Dividenden ausgeschüttet werden.

Fazit

Mit einem gut durchdachten Portfolio aus dividendenstarken ETFs kann man sich langfristig ein attraktives Zusatzeinkommen von 800 Euro im Monat sichern. Die erfolgreiche Umsetzung erfordert jedoch ein gewisses Startkapital. Besitzt man es nicht, muss man mit Ausdauer und Disziplin dieses erst über Jahre aufbauen. Insgesamt handelt es sich um attraktive Möglichkeit, um finanzielle Unabhängigkeit und ein regelmäßiges passives Einkommen aufzubauen.

Der Artikel So gibt’s mit ETFs jeden Monat 800 Euro Dividende! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank besitzt keinen der erwähnten ETFs. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Wertpapiere.

Aktienwelt360 2024