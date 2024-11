GFT Technologies: KI-Tools steigern die Produktivität der Kunden bis zu 90 %. Das KI-Zeitalter wird das organische Wachstum beschleunigen!

GFT ist der IT-Dienstleister der Banken, Versicherer und Industriekunden

GFT ist ein führender IT-Dienstleister, der seinen Schwerpunkt auf der Bankenbranche hat. Dort werden 75 % der Erlöse erzielt. Dabei hilft man den Kunden, wenn es um die Modernisierung von Kernbankensystemen, der Transformation in die Cloud oder der Implementierung von mobilen Banking-Lösungen geht. Weil man in der Vergangenheit von zwei großen Bankkunden abhängig war, wurde über die letzten Jahre ein Diversifikationsprozess angestoßen. Mehr Kunden aus der Versicherungswirtschaft, die für 15 % der Erlöse stehen, sowie Industrieauftraggeber, die 10 % der Umsätze ausmachen, wurden adressiert. Versicherungen hilft GFT beim Aufbau von automatisierten 24/7-Kundenservices. Die Versicherung nutzt KI zur genaueren Risikobewertung und GFT unterstützt bei der Etablierung effizienterer Prozesse. KI in der Schadenbearbeitung kann zu einer schnelleren Beurteilung der Schadenkosten beitragen. Bei Industriekunden sorgt GFT für eine bessere visuelle Inspektion sowie dem Aufbau smarter Fabriken. Beispielsweise wurde der Kunde Schinko an ein übergreifendes digitales Shopfloor-Management-System angeschlossen, um die Transparenz in der Produktion zu erhöhen und automatisiert eingreifen zu können. Das Resultat war eine 20 % höhere Produktivität.