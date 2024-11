GNW-Adhoc: Uniper wählt Technologie von Electric Hydrogen für sein 200-Megawatt-Projekt "Green Wilhelmshaven"

^DEVENS, Massachusetts, Nov. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uniper

(https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.uniper.energy/___.YzJ1OnBhdWxi YWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpjNDFiNWRhYTYyODllNzlhNzlkN2I1MGRiMDMyZDk5Yjo2OmVmNjY6 ZDVjNTZmZTg4YTY0NzM1NDUwOGQ5OGQ3YTViYmU4YjAyYjQyYThiZDdmZGQ2MjlmYzE1OTgyMWMzMDNl ZGYwNDpwOlQ6Tg) hat Electric Hydrogen (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://eh2.com/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdG lmaWVkY29tOmM6bzpjNDFiNWRhYTYyODllNzlhNzlkN2I1MGRiMDMyZDk5Yjo2Ojg3NDA6ZGJhNGRmYz A1MGRiMTI2YmY4NGViY2ViY2E1ODZmNTUxMjYwOGI2MmZjZTQ5ZjI3MzJkNjk3Y2VkMWJkODQxNDpwOl Q6Tg) als exklusiven Partner ausgewählt, um eine 200-Megawatt- Elektrolyseuranlage für die groß angelegte Elektrolyse im Rahmen des Uniper- Projekts ?Green Wilhelmshaven" in Norddeutschland zu entwerfen. Electric Hydrogen begann im Oktober 2024 mit der Durchführung der vorläufigen Front-End- Engineering-Designarbeiten (?Pre-FEED") für das Projekt. Das Projekt ?Green Wilhelmshaven" von Uniper besteht aus zwei großen Systemen: einer Elektrolyse im großen Maßstab, die grünen Wasserstoff produzieren wird, und einem Importterminal für Ammoniak. Der Elektrolyseur soll in Wilhelmshaven auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks von Uniper errichtet werden. Das Ammoniak-Importterminal ist in unmittelbarer Nachbarschaft zum ersten LNG- Terminal im Norden von Wilhelmshaven geplant, das von einer Uniper-Tochter betrieben wird. Zusammen könnten die beiden Projekte einen erheblichen Teil des prognostizierten deutschen Bedarfs an grünem Wasserstoff decken. Beide Anlagen werden über Pipelines an das deutsche Wasserstoff-Backbone sowie an Untergrundspeicher in Norddeutschland angeschlossen. Mit den ?Green Wilhelmshaven"-Projekten will Uniper Wilhelmshaven zu einem zentralen Knotenpunkt für grünen Wasserstoff in Deutschland ausbauen. Dies wird auch durch den beiden Projekten verliehenen Status ?Project of Common Interest" (PCI, deutsch: Projekt von gemeinsamem Interesse) bestätigt. Bei der Elektrolyse im großen Maßstab wird erneuerbarer Strom aus Windparks genutzt, wodurch CO2-freies, grünes Wasserstoffgas für die Industriekunden von Uniper erzeugt wird. Grüner Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle dabei, Branchen wie der Chemie-, Stahl-, Schifffahrts- und Luftfahrtindustrie einen realistischen Weg zur CO2-Neutralität zu ermöglichen. Ausschlaggebende Faktoren bei der Auswahl der Elektrolysetechnologie waren die fortschrittliche Protonen-Austauschmembran-Elektrolyse (PEM)-Technologie von Electric Hydrogen und das Angebot des Unternehmens eines vollständig integrierten Anlagendesigns zur Minimierung der Wasserstoffproduktionskosten. Die kostengünstigen 100-MW-Elektrolyseuranlagen von Electric Hydrogen können ab 2026 in der Europäischen Union eingesetzt werden. ?Unser Ziel ist es, die Bemühungen zur Dekarbonisierung der deutschen und europäischen Industrie voranzutreiben. ?Das Wasserstoffprojekt von Uniper ist ein Eckpfeiler unserer Pläne, die Energiewende zu gestalten", so Susanne Thöle, Director of Hydrogen bei Uniper. ?Wir freuen uns, die vorläufigen FEED-Arbeiten an diesem Projekt mit Electric Hydrogen zu beginnen, in dem wir einen Partner gefunden haben, der unsere Ziele versteht und unsere Vision unterstützt. Wir wollen für Politik, Industrie und Gesellschaft der vertrauenswürdigste Partner sein, wenn es darum geht, Europas Energieversorgung sicher, erschwinglich und kontinuierlich umweltfreundlicher zu gestalten." ?Uniper hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von kohlenstoffarmer Energie zu werden", so Raffi Garabedian, CEO von Electric Hydrogen. ?Wir freuen uns, sie bei der Erfüllung dieser Mission zu unterstützen, indem wir als ihr exklusiver Elektrolysepartner unsere fortschrittliche Elektrolysetechnologie und unsere niedrigen Projektkosten nach Wilhelmshaven bringen. Electric Hydrogen wurde gegründet, um den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf kohlenstofffreien grünen Wasserstoff zu einer wirtschaftlichen Zwangsläufigkeit zu machen. ?Green Wilhelmshaven ist ein enormer Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel." Über Uniper Uniper ist ein europäisches Energieunternehmen mit globaler Reichweite und Aktivitäten in über 40 Ländern mit Sitz in Düsseldorf. Mit rund 7.400 Mitarbeitern leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Europa, insbesondere in seinen Kernmärkten Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Schweden und den Niederlanden. Die Geschäftstätigkeit von Uniper umfasst die Stromerzeugung in Europa, den weltweiten Energiehandel und ein breites Gasportfolio. Uniper beschafft Gas - darunter auch Flüssigerdgas (LNG) - und andere Energieträger auf den globalen Märkten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gasspeicher mit einer Gesamtkapazität von über 7 Mrd. Kubikmetern. Bis 2040 will Uniper vollständig CO2-neutral sein. Uniper strebt an, dass seine installierte Stromerzeugungskapazität bis Anfang der 2030er Jahre zu über 80 % CO2-frei ist. Um dies zu erreichen, baut das Unternehmen seine Kraftwerke und Anlagen um und investiert in flexible, bedarfsgesteuerte Stromerzeugungseinheiten. Uniper ist bereits heute einer der größten Wasserkraftwerksbetreiber Europas und trägt zum weiteren Ausbau der Solar- und Windenergie bei, die für eine nachhaltigere und sicherere Zukunft unverzichtbar sind. Das Unternehmen erweitert sein Gasportfolio sukzessive um grüne Gase wie Wasserstoff und Biomethan und strebt langfristig eine Umstellung auf diese Gase an. Uniper ist für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen ein verlässlicher Partner bei der Planung und Umsetzung innovativer, CO2-ärmerer Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung. Uniper ist Pionier im Bereich Wasserstoff, weltweit entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette aktiv und führt Projekte durch, um Wasserstoff zu einer tragenden Säule der Energieversorgung zu machen. Über Electric Hydrogen Electric Hydrogen (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://eh2.com/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdG lmaWVkY29tOmM6bzpjNDFiNWRhYTYyODllNzlhNzlkN2I1MGRiMDMyZDk5Yjo2Ojg3NDA6ZGJhNGRmYz A1MGRiMTI2YmY4NGViY2ViY2E1ODZmNTUxMjYwOGI2MmZjZTQ5ZjI3MzJkNjk3Y2VkMWJkODQxNDpwOl Q6Tg) produziert, liefert und nimmt die weltweit leistungsstärksten Elektrolyseure für kritische Industrien in Betrieb, um den kostengünstigsten elektrolytischen Wasserstoff zu erzeugen. Die komplette 100-MW-Anlage des Unternehmens umfasst alle erforderlichen Systemkomponenten zur Umwandlung von Wasser und Strom in Wasserstoff, einschließlich Energieumwandlung, Gasverarbeitung, Wasseraufbereitung und Wärmemanagement. Die fortschrittliche Protonenaustauschmembran-Elektrolysetechnologie (PEM) von Electric Hydrogen unterstützt kritische Industrien dabei, ihre Klima- und Energiesicherheitsziele zu erreichen, indem sie elektrolytischen Wasserstoff zu einer wirtschaftlichen Unvermeidlichkeit macht. 