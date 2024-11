Nach US-Wahlausgang: Steuersenkungen und Deregulierung beleben Phantasie für US-Unternehmen

Werbung. Wie geht die Reise weiter am Kapitalmarkt? Haben Sie auch das Gefühl, es wäre sinnvoll sich zu überlegen, wie viel „USA im Portfolio“ gut ist? Klar, geht es nach dem gerade wiedergewählten Ex-Präsidenten Donald Trump, setzt sich die Erfolgsstory der US-Wirtschaft fort. Er will die Unternehmenssteuern niedrig halten, die Deregulierung vorantreiben und die Produktion im eigenen Land ankurbeln, um die Abhängigkeit von ausländischen Importen zu reduzieren.

Wieviel amerikanische Technologie nutzen wir eigentlich so tagtäglich? Ein iPhone oder vielleicht ein Google Pixel? Die Geräte werden vorwiegend in Asien hergestellt, doch die großen Profiteure sind US-Firmen wie Apple oder Google. Auch in unseren PCs und Laptops stecken meist Chips und Grafikkarten von Intel, AMD oder Nvidia und Software von Microsoft oder Apple. Wir „googeln“ nach Informationen, nutzen Facebook oder YouTube, schauen Netflix und treffen uns virtuell im Microsoft-Teams-Meeting oder auf Zoom. Auch in der Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz haben die Amerikaner mit ChatGPT, Google Gemini, Perplexity & Co. die Nase vorn. Deren Sprachmodelle werden meist in Rechenzentren der sogenannten Hyperscaler Amazon, Microsoft und Google trainiert. Um ihre Marktposition auszubauen, investieren die Hyperscaler derzeit weltweit zweistellige Milliardenbeträge in den Bau neuer Rechenzentren und erwirtschaften dennoch satte Gewinne.

Für viele Investierende stellt sich die Frage, wie sie sich in der jetzigen Lage positionieren wollen, um von möglichen positiven Entwicklungen am Aktienmarkt durch die geplanten Änderungen der US-Regierung zu profitieren, ohne dabei allzu große Risiken einzugehen. Eine Justierung bzw. Dosierung des US-Risikos im Portfolios ist ohne großen Aufwand mit einem einzigen Papier möglich. Schauen wir uns das doch mal etwas genauer an …

Der MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index bildet mehr als 1200 Unternehmen aus 23 Industrieländern ab. Schwergewichte im Index sind die größten Firmen der Welt: Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet und Amazon, rund 70 Prozent der Unternehmen im Index haben ihren Sitz im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Somit bietet der Index einen hohen Anteil an den wachstumsstarken US-Technologieunternehmen und streut gleichzeitig das Risiko breit.

Wir haben auf den Index eine Serie Express-Zertifikate Relax mit unterschiedlichem Chance-Risiko-Profil emittiert. Funktionsweise, Beobachtungsperiode, Zeichnungsfrist und Laufzeit sind bei allen Papieren identisch, der Risikopuffer und damit der Zinskupon sind jedoch unterschiedlich. So können Sie als Anlegender entsprechend ihrer persönlichen Präferenzen investieren.

Gut balanciert sind Chancen und Risiken beim DekaBank Express-Zertifikat Relax 02/2031 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index mit 40 Prozent Risikopuffer zum Laufzeitende (ISIN DE000DK1DG48). Anhand dieses Papiers haben wir im nächsten Abschnitt die Funktionsweise der Zertifikate im Detail erklärt.

An sicherheitsorientierte Anleger, die trotz guter Konjunkturprognosen eine Rezession in den USA nicht ausschließen, richtet sich hingegen eher das DekaBank Express-Zertifikat Relax 02/2031 mit der ISIN DE000DK1DG22. Es ist mit einem großzügigen Risikopuffer von 50 Prozent und einem Kupon von 4,9 Prozent ausgestattet. Wer dagegen eher offensiv vorgehen will, kann mit der ISIN DE000DK1DG63 einen engeren Risikopuffer von 35 Prozent und einen Kupon von 6,4 Prozent wählen. Einen noch höheren Zinssatz, 6,8 Prozent, aber entsprechend auch mehr Risiko – der Risikopuffer liegt hier bei 30 Prozent – bietet das Express-Zertifikat Relax mit der ISIN DE000DK1DG89.

Moderates Risiko: 5,9 Prozent mögliche Zinsen pro Periode bei 40 Prozent Risikopuffer



Das DekaBank Express-Zertifikat Relax 02/2031 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement (WKN DK1DG4) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 100 Euro inklusive der Zinsen von 5,90 Euro pro Zinsperiode. Eine vorzeitige Rückzahlung findet statt, wenn der Schlusskurs des MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert (erste Beobachtungs- bzw. Zinsperiode 14 Monate, danach 12 Monate). Die Tilgungsschwelle liegt 2026 bei 100 Prozent und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2030. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden im Februar 2031 der maximal mögliche Zinsbetrag von 35,40 Euro plus 100 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn der MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index am finalen Bewertungstag (05.02.2031) nicht unterhalb der Barriere von 60 Prozent des Startwerts schließt.



Eine Unterschreitung der Barriere am finalen Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags wird für die Ermittlung der Höhe der Rückzahlung der Festbetrag mit dem Referenzpreis multipliziert und durch den Basispreis dividiert. Der Rückzahlungsbetrag ist daher niedriger als der Festbetrag. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.



Die Zeichnung läuft vom 18.11.2024 bis 09.12.2024, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung. Der Emissionspreis beträgt 101,00 Euro inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Disclaimer: Dieses Dokument enthält keine Kostendarstellung, die die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis erfüllt. Einen solchen erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt für DE000DK1DG48 und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-24“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/ DE000DK1DG48_FT.pdf heruntergeladen werden. Der Wertpapierprospekt für ISIN DE000DK1DG22 und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-24“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/ISIN DE000DK1DG22_FT.pdf heruntergeladen werden. Der Wertpapierprospekt für ISIN DE000DK1DG63 und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-24“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/ISIN DE000DK1DG63_FT.pdf heruntergeladen werden. Der Wertpapierprospekt für DE000DK1DG89 und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-24“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/ DE000DK1DG89_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.