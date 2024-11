Original-Research: pferdewetten.de AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

^ Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG 18.11.2024 / 16:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG Unternehmen: pferdewetten.de AG ISIN: DE000A2YN777 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 18.11.2024 Kursziel: 10,00 EUR (zuvor: 14,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Testat für 2023 steht auch nach abgeschlossener Finanzierung noch aus - Prognose für 2024 als Folge dessen erneut gesenkt Die pferdewetten.de AG hat am vergangenen Donnerstag nach Börsenschluss vorläufige Umsatzzahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der ursprünglich für den 11. November angekündigte Q3-Bericht wurde aufgrund des weiterhin ausstehenden Testats für den Jahresabschluss 2023 verschoben. Laut Unternehmensmeldung sind die Verzögerungen auch der Grund für die erneute Anpassung der EBIT-Prognose, die von einem Minus im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich auf ein Minus im höheren einstelligen Millionen-Euro-Bereich korrigiert wurde. [Tabelle] Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal blieb erneut hinter den Erwartungen zurück, insbesondere im Bereich Retail Sportwette. Während wir aufgrund der Saisonalität von leicht geringeren Wetteinsätzen pro Shop ausgingen, hatten wir durch die fortschreitende Shop-Expansion eine sequenzielle Umsatzsteigerung erwartet. Der gemeldete Q3-Umsatz von 7,4 Mio. EUR liegt jedoch unter dem Wert von Q2 (8,3 Mio. EUR), was einen erneuten Rückgang der durchschnittlichen Wetteinsätze pro Shop impliziert. Dies könnte sowohl auf einen unterdurchschnittlichen Beitrag neu eröffneter Shops als auch auf eine allgemein schwächere Entwicklung bestehender Shops zurückzuführen sein. Im Bereich Pferdewetten lag der Umsatz mit 2,1 Mio. EUR erwartungsgemäß über dem schwachen Vorjahreswert (1,6 Mio. EUR), jedoch leicht unter unserer Prognose von 2,3 Mio. EUR. Zur EBITDA-Entwicklung der Segmente wurden keine Angaben gemacht, doch dürfte der Umsatzrückgang im Bereich Retail Sportwette gegenüber Q2 (EBITDA Q2/24: -1,3 Mio. EUR) eine sequenzielle Verbesserung in diesem Bereich verhindert haben und den wesentlichen Teil der Abweichung zu unserer Schätzung erklären. Insgesamt lag das EBITDA bei -2,7 Mio. EUR, was zwar über dem Vorjahreswert liegt, angesichts der rund 100 zusätzlichen Retail Shops im Portfolio jedoch enttäuschend bleibt, auch wenn dem Unternehmen außerordentliche Kosten der Abschlussprüfung entstanden sind. Testat steht weiterhin aus: Im letzten Call hatte das Unternehmen das ausstehende Testat für den Jahresabschluss 2023 mit einem fehlenden Going-Concern begründet, der durch die nun platzierte Wandelanleihe gegeben sein sollte. In der aktuellen Meldung verweist Pferdewetten.de nunmehr auf noch nicht abgeschlossene Prüfungen zu latenten Steuern und Impairment-Tests für Forderungen. Warum diese üblichen Prüfungshandlungen eine derart lange Verzögerung verursachen, bleibt unklar. Fazit: Wir haben unsere Prognosen aufgrund der schwächer als erwarteten Entwicklung in Q3 erneut gesenkt. Der Nachweis einer profitablen Retail-Expansion bleibt weiterhin aus, zumal die schwachen Wetteinsätze in Q3 Fragen aufwerfen - auch wenn saisonale Effekte eine Rolle spielen könnten. Der trotz der erfolgreichen Finanzierung weiterhin ausstehende Jahresabschluss birgt zusätzliche Risiken, die aus unserer Sicht derzeit einem Neuengagement entgegenstehen. Wir stufen die Aktie daher trotz des Upsides zum neuen DCF-basierten FV von 10,00 EUR auf 'Halten" zurück. 