Banker: Orderbücher für Delivery-Hero-Tochter gefüllt

Frankfurt (Reuters) - Vor dem geplanten Börsengang von Talabat zeichnet sich für die Aktien der Nahost-Tochter von Delivery Hero eine zumindest ausreichende Nachfrage ab.

Es lägen über die gesamte Preisspanne bereits genügend Aufträge vor, um die Orderbücher einmal zu füllen, teilten die begleitenden Investmentbanken am Dienstag mit. Für einen erfolgreichen Börsengang ist in der Regel eine zweifache Überzeichnung nötig.

Der deutsche Essenslieferant bietet die Papiere seiner Tochter in einer Spanne von umgerechnet 0,37 bis 0,41 Euro je Aktie an. Insgesamt sollen 3,49 Milliarden Anteilsscheine aus dem Bestand von Delivery Hero verkauft werden, wodurch dem Mutterkonzern bis zu 1,43 Milliarden Euro zufließen könnten. Interessenten können Talabat-Titel noch bis zum 28. November zeichnen. Der Ausgabepreis werde voraussichtlich am 29. November bekanntgegeben. Die Erstnotiz an der Börse Dubai ist für den 10. Dezember geplant.

