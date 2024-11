Aktien Frankfurt Ausblick: Fragile Stabilisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Mittwoch etwas höher erwartet. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,5 Prozent auf 19.148 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird zur Eröffnung mit einem Plus von 0,6 Prozent gesehen.

Mit 18.812 Punkten war der Dax tags zuvor angesichts hoher geopolitischer Risiken zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesunken. Mit der Erholung der US-Technologiewerte verringerten sich anschließend aber auch die Dax-Verluste deutlich. Erster Orientierungspunkt nach oben ist die 50-Tage-Linie bei 19.166 Punkten.

"Kurzfristig können technische Unterstützungen helfen, wie gestern das Tief aus der Vorwoche, an dem Käufer auftauchten", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Aber es sind keine langfristig orientierten Anleger, die hier einsteigen. Es sind kurzfristige Trader, die im Zweifel genauso schnell wieder verkaufen, wie sie eingestiegen sind." Steigende geopolitische Risiken machten nervös.

Mit Spannung erwartet wird nach US-Börsenschluss der Quartalsbericht von Nvidia , des knapp vor Apple teuersten Unternehmens der Welt. Unternehmens- und Konjunkturnachrichten sind eher Mangelware.

Rheinmetall werden auf Tradegate erneut stärker gehandelt. Sie notierten vorbörslich zunächst fast wieder am Rekordhoch vom Vortag, zuletzt aber kaum verändert zum Xetra-Schluss. Steigende Verteidigungsausgaben treiben den Rüstungswert weiter an./ajx/jha/