EQS-News: Circus SE baut KI-Lösungen mit geplanter Übernahme des KI-Software-Anbieters Campo Group weiter aus

Circus SE baut KI-Lösungen mit geplanter Übernahme des KI-Software-Anbieters Campo Group weiter aus



20.11.2024 / 09:00 CET/CEST

Circus plant die Übernahme des deutschen Anbieters von Robotik und KI-Software für den Einzelhandels- und Mobilitätssektor im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

Durch die Übernahme wird die KI-basierte Softwareplattform von Campo vollständig in die Technologien von Circus integriert, um die KI- und Automationslösungen des Unternehmens weiter auszubauen

Carlo Caldi, Geschäftsführer der Campo Group und ehemaliges Vorstandsmitglied des marktführenden Anbieters im Bereich Tankstellen-Einzelhandel, Tank & Rast, wird im Rahmen der geplanten Akquisition Teil des Circus-Management-Teams

Hamburg, 20. November 2024 – Circus (Xetra: CA1), ein führendes Technologieunternehmen für KI und Robotik im Food-Service-Sektor, hat heute die Unterzeichnung eines Term-Sheets für die Übernahme der Campo Group bekannt gegeben. Campo ist ein deutsches KI-Unternehmen, das sich auf Software, Robotik-Integration und KI-basierte Infrastrukturlösungen für vollständig autonome Lösungen in den Bereichen Mobilität und Einzelhandel spezialisiert hat. Ziel der geplanten Übernahme ist es, die KI- und Automatisierungslösungen von Circus weiter auszubauen, indem die Campo-Technologie vollständig in das KI-basierte Betriebssystem von Circus integriert wird.

Die Campo Group hat eine KI-basierte Cloud-Plattform entwickelt, die als leistungsstarke Middleware dient und eine Vielzahl autonomer Technologien integriert, um vollständig unbemannte Dienstleistungen im Einzelhandel zu ermöglichen. Die Plattform wird bereits erfolgreich von namhaften Kunden eingesetzt. Diese ganzheitliche Lösung kombiniert KI-Software und industrielle Robotik-Integrationen, um eine End-to-End-Automatisierung über verschiedene Anwendungsbereiche hinweg zu ermöglichen sowie den Koch-Roboter CA-1 von Circus nahtlos in das System zu integrieren.

„Die KI-Softwareplattform von Campo ist eine starke Ergänzung zu unserer Vision von vollständiger Autonomie in Service-Prozessen und integriert nahtlos mit unseren Systemen CA-1 und CircusAI“, sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus und ergänzt: „Campo bringt wertvolle Branchenkenntnisse im Einzelhandel und Food-Service-Markt in das Unternehmen ein und stärkt unsere Vision von KI-basierter Autonomie im Food-Service-Markt.”

Die Geschäftsführer und Gründer der Campo Group, Carlo Caldi und Maximilian Grönemeyer, sehen in der Übernahme einen wichtigen Meilenstein. Carlo Caldi kommentiert die geplante Übernahme: „Die Zusammenarbeit mit Circus wird eine großartige Gelegenheit für Campo sein, unsere KI-Software-Plattform auf neue Anwendungsbereiche in der Food-Service-Industrie auszudehnen. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in diesem Sektor bin ich fest davon überzeugt, dass KI und Robotik komplexe Serviceabläufe automatisieren und das Kundenerlebnis erheblich verbessern können. Wir freuen uns darauf, unsere Kompetenzen zu bündeln, um eine neue, autonome Ära gemeinsam zu gestalten.“

Nach Abschluss der Transaktion soll Carlo Caldi als Managing Director Europe die Expansion von Circus in den Bereichen Mobilität, Einzelhandel und Convenience vorantreiben und dabei auf seine langjährige Erfahrung als ehemaliges Vorstandsmitglied der Tank & Rast Gruppe zurückgreifen. Während seiner Führung verantwortete Caldi ein Netzwerk von 1.000 Standorten mit einem jährlichen Kundenvolumen von 500 Millionen. Seine umfangreiche Erfahrung im Management umfangreicher Infrastrukturen bringt wertvolle Expertise zu Circus.

Mit der geplanten Übernahme verstärkt Circus die Führungsrolle bei KI-basierten Lösungen, die vollständig autonome Prozesse im globalen Food-Service-Markt ermöglichen. Durch die Integration der fortschrittlichen Technologien von Campo in ihr Ökosystem wird Circus die Entwicklung und Bereitstellung autonomer Lösungen in dem USD 2,6 Billionen Food-Service-Markt weiter beschleunigen.

Ein unverbindliches Term-Sheet wurde heute zwischen der Campo Group und Circus unterzeichnet. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der endgültigen Verträge und wird voraussichtlich in acht bis zehn Wochen abgeschlossen sein. YPOG und Heuking beraten Circus bei der Transaktion rechtlich.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Lösungen und autonome Robotik und transformiert den EUR 2,6 Billionen schweren Food-Service-Sektor durch den Einsatz autonomer Systeme. Mit seiner proprietären KI-Plattform CircusAI und dem weltweit ersten kommerziell nutzbaren KI-Roboter im Food-Service-Sektor, CA-1, setzt Circus neue Maßstäbe, um den branchenspezifischen Fachkräftemangel zu bewältigen.



Über Campo

Die Campo Group ist ein spezialisierter Anbieter KI-gesteuerter Automatisierungslösungen für die Bereiche Einzelhandel und Mobilität. Mit fortschrittlicher Robotik und cloudbasierter KI-Software ermöglicht Campo vollständig autonome Servicesysteme. Zu den Kunden zählen u. a. Q1 Energy, Shell und EA Enterprise. Die Technologien von Campo ermöglichen nahtlose 24/7-Betriebsmodelle und revolutionieren traditionelle Service-Ansätze mit skalierbaren und effizienten Automatisierungslösungen.



Kontakt Circus

Circus SE

Hongkongstraße 6

20457 Hamburg, Deutschland

Investor Relations Kontakt

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com

