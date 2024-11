Ford streicht in Europa 4000 Jobs - viele davon in Deutschland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Köln (Reuters) - Der Automobilkonzern Ford streicht in Deutschland massiv Arbeitsplätze.

Insgesamt sollten in Europa bis Ende 2027 rund 4000 Jobs wegfallen, die meisten davon in Deutschland und Großbritannien, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Konkrete Zahlen der Aufteilung nannte Ford zunächst nicht. Über die Details werde mit der Arbeitnehmervertretung gesprochen. Der Konzern verwies auf die schwierige Lage der Automobilindustrie in Europa mit einer schwachen Nachfrage, hohen Kosten bei der Umstellung auf die E-Mobilität, einem scharfen Wettbewerb und der Regulierung. Ford beschäftigt nach eigenen Angaben in Köln, Saarlouis und Aachen knapp 16.500 Mitarbeiter.

