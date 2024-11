APA ots news: Neue Mobilitätsmarke Ayvens startet in Österreich

Wien (APA-ots) - ALD Automotive | LeasePlan in Österreich treten ab heute unter der neuen globalen Mobilitätsmarke Ayvens auf dem heimischen Markt auf. Die Einführung der neuen Marke ist ein wichtiger Meilenstein in der schrittweisen Integration der beiden Unternehmen und folgt auf die globale Übernahme von LeasePlan durch ALD Automotive im Mai des Vorjahres. Wien, 21.11.2024 - Mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung sind ALD Automotive | LeasePlan ein führender Anbieter von betrieblichen Mobilitätslösungen in Österreich. Diese gemeinsame Stärke wollen die beiden Unternehmen nutzen, um den Umstieg auf nachhaltige Mobilität in Österreichs Firmenflotten weiter voranzutreiben und den Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen. Zwtl.: Eine gemeinsame Identität Die neue Mobilitätsmarke Ayvens, die ALD Automotive | LeasePlan unter einer gemeinsamen Identität vereint, spiegelt dieses Ziel wider: Der Markenclaim "Better with every move" drückt aus, dass jeder Schritt zu mehr Nachhaltigkeit ein richtiger Schritt ist, der Markenname steht durch die Kombination der Wörter "Way" (Weg), "Advance" (Fortschritt) und "Heaven" (symbolisch für Freiheit) für den Weg zum Fortschritt. Ergänzt wird der Markenname durch ein einprägsames Symbol, das den Zusammenschluss der beiden Unternehmen, Fortschritt und Dynamik darstellt. Zwtl.: Ein neues "Look & Feel" Ayvens präsentiert sich mit kräftigen, unverwechselbaren Farben, die von der Natur inspiriert sind, und einer freundlichen, modernen Schrift, die die Marke vom Mitbewerb abheben. Die positive und dynamische Bildsprache fängt das Wesen der Mobilität durch schöne Alltagsmomente ein. "Die Einführung unserer gemeinsamen Mobilitätsmarke Ayvens in Österreich markiert ein neues, bedeutendes Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte und ist gleichzeitig ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenführung von ALD Automotive und LeasePlan. Als führender Anbieter im Mobilitätssektor werden wir unsere gemeinsame Stärke nutzen, um Österreichs Firmenflotten nachhaltiger zu machen und unseren Kunden weiterhin verlässlichen Service und bedarfsgerechte Lösungen am Puls der Zeit zu bieten", so Maartje van Tongeren, Managing Director von Ayvens in Österreich. Über die Ayvens Gruppe Ayvens in Österreich ist Teil der Ayvens Gruppe. Ayvens ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Mobilität. Mit mehr als 14.500 Mitarbeitenden in 42 Ländern, 3,3 Millionen verwalteten Fahrzeugen und der weltweit größten Mehrmarken-Elektrofahrzeugflotte ist Ayvens bestens positioniert, um den Weg zur Klimaneutralität zu ebnen und die digitale Transformation der Mobilitätsbranche voranzutreiben. Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). Die Societe Generale Gruppe ist Mehrheitsaktionär von Ayvens. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ayvens.at/ . Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: ALD Automotive Fuhrparkmanagement und Leasing GmbH Karin Döring, MA Telefon: 015265225230 E-Mail: karin.doering@aldautomotive.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12388/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0012 2024-11-21/08:30