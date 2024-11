Arbeitnehmer setzen auf Tarifeinigung bei Volkswagen bis Weihnachten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wolfsburg (Reuters) - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen sehen die Arbeitnehmer nun den Vorstand am Zug.

IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger sagte am Donnerstag vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde, die Gewerkschaft habe einen Vorschlag unterbreitet, mit dem die Probleme ohne Werksschließungen und Massenentlassungen gelöst werden könnten. "Wir erwarten jetzt heute vom Vorstand von Volkswagen, dass auf Basis unserer gestern präsentierten Eckpunkte eines Zukunftskonzeptes ein gemeinsamer, konstruktiver Weg in den Verhandlungen beschritten wird." Zugleich drohte er laut Redetext mit Warnstreiks. ""Heute ist die allerletzte Chance für Volkswagen, noch vor Auslauf der Friedenspflicht zu einer guten Lösung zu kommen, die ohne Werksschließungen und Massenentlassungen auskommt." Ab dem 1. Dezember seien Warnstreiks möglich. "Wenn es heute zu keiner Lösung kommt, dann gibt es keine weitere Chance mehr im November."

Zahlreiche VW-Mitarbeiter waren zur Volkswagen Arena gekommen, in der sich die Verhandlungsparteien zu den Gesprächen trafen. Sie trugen Fahnen der IG Metall und Trillerpfeifen mit sich und machten lautstark auf ihre Interessen aufmerksam. Betriebsratschefin Daniela Cavallo verwies auf die Forderungen des Vorstands nach Werksschließungen, Massenentlassungen und Tarifeinschnitten. Der VW-Vorstand trete damit die Werte von VW mti Füßen."Das ist eine maximale Provokation", sagte sie. Sie forderte zugleich das Unternehmen erneut auf, konstruktive Lösungsvorschläge für die aktuelle Krise aufzuzeigen. "Denn wenn das nicht langsam kommt, dann kommen wir der Eskalation immer näher. Die Arbeitgeberseite sollte nicht den Fehler machen, anzunehmen, dass die Belegschaft nicht kampfbereit ist."

Die Friedenspflicht in dem Konflikt endet Ende November, damit sind theoretisch ab dem 1. Dezember Warnstreiks möglich. Die Arbeitnehmer hatten am Mittwoch einen Vorschlag vorgelegt, der ihren Angaben zufolge Einsparungen von 1,5 Milliarden Euro bei den Arbeitskosten enthält. Zugleich fordern sie Perspektiven für alle Standorte des Unternehmens in Deutschland. Volkswagen fordert dagegen unter anderem eine Lohnkürzung um zehn Prozent und schließt Werksschließungen nicht aus.

