Bosch kürzt Arbeitszeit der Beschäftigten in der Zentrale

Frankfurt (Reuters) - Wegen trüber Geschäftsaussichten kürzt Bosch die Arbeitszeit von Mitarbeitern in der Firmenzentrale.

"Zum 1. März 2025 sollen 450 Beschäftigte an mehreren deutschen Standorten nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten", teilte eine Konzernsprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit und bestätigte einen Bericht der "Stuttgarter Zeitung". Dem Blatt zufolge sollen damit weitere Stellenstreichungen vermieden werden. Bosch hat in den vergangenen Monaten mehrere Tausend Stellen abgebaut. Dennoch befürchtet der Konzern, seine Jahresziele zu verfehlen.

