Coinbase Aktie und Bitcoin weiter auf Rekordjagd – Donald Trump und Optionshandel bewegen

Nach der Verschnaufpause zu Wochenbeginn nimmt der nach Marktgröße wichtigste Kryptowert Bitcoin am Donnerstag wieder kräftig an Fahrt auf. Die psychologisch bedeutende 100.000 Dollar ist nun zum Greifen nah und befindet sich in unmittelbarer Schlagdistanz. Die Kryptobranche steht vor einem historischen Moment. Während institutionelle Adressen sich schon länger positioniert haben und ihre Positionen sukzessive aufbauen dürften, kommen vor allem Privatanleger zusehends auf die Idee, Engagements zu tätigen. Die Hausse nährt abermals die Hausse. Nach der US-Wahl hat die Coinbase um 60 Prozent an Wert zulegen können. Getragen durch die Hoffnung auf ein kryptofreundliches Washington konnten der Bitcoin als auch die Papiere der US-amerikanischen Kryptobörse Coinbase sonderbar profitieren.

Übernahmespekulationen befeuern Krypto-Rallye – Trump Media and Technology Group könnte Bakkt Holdings übernehmen

Für zusätzlichen Rückenwind sorgen weiterhin die Gespräche der Trump Media and Technology Group über den Kauf des Unternehmens Bakkt Holdings. Die Entwicklungen zeigen, dass Donald Trump offensichtlich Nägel mit Köpfen macht und die Branche mehr als liebgewonnen hat. Dies festigt den Glauben der Anleger, dass Bitcoin und Co auf der Prioritätenliste einen der vorderen Plätze einnehmen könnten. Zudem dürften Anleger den jüngsten Handelsstart von Optionen auf den weltgrößten Bitcoin-Fonds an der Nasdaq begrüßt haben. Die Ausweitung der Produktpalette kryptospezifischer Anlagevehikel schafft weiteres Vertrauen und Akzeptanz.