dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 21.11.2024 - 17.00 Uhr

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen unerwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen. Die Hilfsanträge sanken um 6.000 auf 213.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 220.000 Anträgen gerechnet.

Bundesbank sieht Bündel an Risiken für Banken

FRANKFURT - Konjunkturflaute, drohende Handelskonflikte mit dem neugewählten US-Präsidenten Trump, Preisverfall bei Büroimmobilien - die Bundesbank sieht gleich ein ganzes Bündel an Risiken für Deutschlands Banken. "Das Finanzsystem steht vor akuten Herausforderungen aufgrund geopolitischer Spannungen und einer schwachen Wirtschaft", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Michael Theurer bei der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts 2024 der Notenbank in Frankfurt.

GESAMT-ROUNDUP: Russlands Angriffskrieg geht in nächste Eskalationsrunde

MOSKAU/KIEW - Der von Russland begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine ist mit dem beidseitigen Einsatz weitreichender Raketen gegeneinander in eine neue gefährliche Phase eingetreten. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, zwei von der Ukraine abgefeuerte Marschflugkörper des Typs Storm Shadow abgefangen zu haben. Es wäre das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass die aus Großbritannien gelieferten Marschflugkörper gegen Ziele in Russland eingesetzt werden.

Deutsche Elektroexporte schwächeln weiter

FRANKFURT - Bei der deutschen Elektro- und Digitalindustrie ist der Export auch im September nicht richtig in Schwung gekommen. Mit 20,2 Milliarden Euro verfehlten die Ausfuhren den Wert aus dem Vorjahresmonat um 2,7 Prozent, wie der Branchenverband ZVEI berichtet. Für die ersten drei Quartale des laufenden Jahres beträgt damit der Rückstand 3,4 Prozent bei Ausfuhren im Wert von 185,4 Milliarden Euro. Die Importe sind in dieser Zeitspanne sogar um 7,0 Prozent auf 188,2 Milliarden zurückgegangen.

Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform

BERLIN - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wirbt kurz vor der entscheidenden Abstimmung im Bundesrat für eine Umsetzung der umstrittenen Krankenhausreform. "Ich glaube, dass wir diese sehr wichtige Reform durchbringen können, müssen und auch werden", sagte der SPD-Politiker in Berlin.

