EUR/USD - 2025: Das Jahr der Entscheidung?

Vom ehemaligen US-Finanzministers John Connally stammt das bekannte Zitat: „Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem“. Ist dieses Bonmot aktueller denn je? Wird dieses Problem für uns Europäer derzeit mal wieder schlagend? Das sind zwei entscheidende Fragestellungen beim Blick in die große FX-Glaskugel des Jahres 2025. Im Folgenden begeben wir uns auf eine charttechnische Spurensuche, wobei viele Faktoren aus dem Vorjahr weiterhin gelten. Schließlich erlebte das Währungspaar EUR/USD zunächst einen recht ereignisarmen Investmentjahrgang. Erst das letzte Quartal ließ nochmals Dynamik aufkommen, denn in dessen Verlauf ging es praktisch nahtlos vom Jahreshoch (1,1213 USD) auf ein neues Jahrestief bei knapp 1,05 USD. Nüchtern betrachtet ist das zu Ende gehende Jahr auf der Währungsseite dennoch eher ein „non-event“. „Außer Spesen nicht viel gewesen“, das signalisieren auch die ganz besonderen Jahreskerzen der jüngeren Vergangenheit – dazu später mehr. Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden geopolitischen Lage, der geänderten politischen Verhältnisse in den USA sowie der wieder deutlich anziehenden 10-jährigen US-Zinsen, gilt es, die charttechnischen Leitplanken abzustecken, ab wann sich das eingangs angeführte Connally-Zitat tatsächlich bewahrheitet.

EUR/USD (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

