IRW-News: Etruscus Resources Corp: Etruscus bringt sein Porphyr-Ziel Zappa voran und entwickelt ein kilometergroßes REE-Prospektionsgebiet bei Rock & Roll, British Columbia

IRW-PRESS: Etruscus Resources Corp: Etruscus bringt sein Porphyr-Ziel Zappa voran und entwickelt ein kilometergroßes REE-Prospektionsgebiet bei Rock & Roll, British Columbia

Vancouver, BC - 21. November 2024 / IRW-Press / Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR) (OTC: ETRUF) (FWB: ERR) (das Unternehmen oder Etruscus) freut sich, die ersten Ergebnisse seines Explorationsprogramms 2024 (das Programm) in dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Rock & Roll in der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia, Kanada, bekannt zu geben. Das Programm umfasste Gesteinsprobenahmen, geologische Kartierungen, die Erfassung von Terraspec-Daten und eine Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) über 6 Profilkilometern. Die Analyse der Daten aus der IP-Untersuchung und der Kartierung auf dem Porphyr-Ziel Zappa hat das Team ermutigt, ein umfassendes Bohrprogramm für den Sommer 2025 zu planen. Darüber hinaus haben die Ergebnisse der Pheno-Claims ein neues kilometergroßes Seltenerdmetall-(REE)-Prospektionsgebiet identifiziert, das sich in einem frühen Stadium der Entdeckung befindet.

Stephen Wetherup, VP Exploration bei Etruscus, kommentierte: Die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2024 stimmen uns zuversichtlich. Die Gesteinsprobenahmen zu Erkundungszwecken auf den Pheno-Claims haben eine exotische Geologie erkennen lassen und vielversprechende Analyseergebnisse geliefert, die das Potenzial dieser großen REE-Entdeckung hervorheben. Wir freuen uns darauf, den Wert dieses neuen Claim-Pakets im Zuge der Explorationsarbeiten im Jahr 2025 weiter zu steigern. Im Zielgebiet Zappa konnten wir aufgrund von unerwarteten logistischen Herausforderungen keine Bohrungen niederbringen. Wir konnten aber eine Reihe anderer Untersuchungen durchführen, was uns eine größere Zuversicht für die Lokalisierung von Bohrzielen im Jahr 2025 gegeben hat. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um dieses Zielgebiet zu überprüfen und so die nächste große Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte im Golden Triangle zu identifizieren.

Eckpunkte des Programms

- Geologische Kartierungen bestätigen eine signifikante QSP-Alteration oberhalb der Aufladbarkeitsanomalie bei Zappa, angrenzend an den zurückweichenden Gletscher;

- Die TerraSpec®-Kurzwellen-Infrarot-Analyse (SWIR) bestätigte Hochtemperatur-Tonminerale an der Oberfläche über der Anomalie Zappa, was das Porphyr-Potenzial des Ziels weiter bestätigte;

- Erste IP-Pseudoabschnitte über Zappa liefern ermutigende Ergebnisse (Inversionen und Interpretationen stehen noch aus);

- Die Pheno-Claims weisen eine großflächige geochemische REE-Anomalie auf, die in peralkalischen Rhyolithen beherbergt ist; und

- Lesesteine lieferten hohe Goldgehalte; Ziel Kashmir (23,8 g/t Au), Ziel Heather (40,1 g/t Au).

Discovery/Zappa

Das Feldprogramm 2024 konzentrierte sich auf das Gebiet Discovery und die angrenzende Aufladbarkeitsanomalie Zappa. Diese Zone stellt ein beträchtliches Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel mit 1,1 km an QSP-Alteration dar, die an der Oberfläche kartiert wurde, und einer unterlagernden separaten, offenen Aufladbarkeitsanomalie. Dieses Ziel befindet sich an der geologisch wichtigen Red-Line-Diskordanz und wurde noch nie bebohrt.

Während des Feldprogramms 2024 wurden geologische Kartierungen, Gesteinsprobenahmen und Terraspec-SWIR-Analysen vor allem östlich des historischen Vorkommens Discovery durchgeführt, wo die neue Aufladbarkeitsanomalie Zappa im Rahmen einer IP-Untersuchung im Jahr 2022 identifiziert wurde. Detaillierte geologische Kartierungen ergaben eine stark alterierte Quarz-Serizit-Pyrit-(QSP)-Zone im vulkanischen und sedimentären Stuhini-Gestein mit einer Größe von 200 m x 500 m und einer starken Zerstörung der Textur des Wirtsprotoliths. Stockwerk-Quarz-Sulfid-Gängchen waren reichlich vorhanden und massive Pyrit-Gänge mit einem Durchmesser von mehreren Zentimetern kamen häufig vor. Die Alterationszone erstreckt sich nach Osten, wobei direkt neben dem zurückweichenden Gletscher eine starke Alteration kartiert wurde. Das Team war überrascht, dass im Vergleich zu den historischen Kartierungen, die vor 2 Jahren durchgeführt wurden, Dutzende von Metern an neu freigelegtem alteriertem Gestein zu sehen waren.

Östlich der im Jahr 2022 durchgeführten Untersuchung wurde eine erweiterte geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) durchgeführt, die vier einzelne Linien mit einer Gesamtlänge von 6 Profilkilometern und einer Untersuchungstiefe von bis zu 500 m umfasste (siehe Karte unten). Entlang der IP-Linien wurde auch eine magnetische Untersuchung zu Fuß durchgeführt, und die ersten Pseudoabschnitte waren äußerst ermutigend. Diese Informationen werden entscheidend sein, um die wahre Größe der Aufladbarkeitsanomalie Zappa zu umreißen, und werden verwendet, um das Zentrum dieses Alterationssystems zu lokalisieren, das im Jahr 2025 durch Bohrungen erprobt werden soll. Das Team ist begeistert, die Daten zu überprüfen und zu verarbeiten; sie werden veröffentlicht, sobald die Interpretation abgeschlossen ist.

Insgesamt wurden 50 Terraspec-Proben entnommen, und die Ergebnisse zeigten hohe Wellenlängen für AlOH-Bindungen mit mäßiger Zonierung in Richtung des Zentrums der Oberflächenalteration bei Zappa. Dies bestätigt, dass die Hochtemperaturtone mit der Alteration oberhalb der Aufladbarkeitsanomalie in Zusammenhang stehen, und stärkt das Vertrauen des Teams in dieses Ziel. Die detaillierte Interpretation ist noch nicht abgeschlossen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77551/ETR_112124_DEPRcom.001.jpeg

Karte des Gebiets Discovery / der Aufladbarkeitsanomalie Zappa, IP-Linien 2024 ausstehend

REE bei Pheno

Das erste Explorationsprogramm auf den angrenzenden Pheno-Claims war erfolgreich und identifizierte eine einzigartige kritische Metalllagerstätte mit stark erhöhten REE-Gehalten, die sich über ein sehr großes Gebiet erstreckt. Insgesamt 167 Gesteinsproben, darunter mehrere verschiedene Gesteinsarten, wurden für die Borat-Lithium-Schmelzanalyse auf dem großen, noch nicht erkundeten Landpaket gesammelt. Die Ergebnisse zeigten eine starke Anreicherung von Seltenerdmetallen in den oberen Lagen des Konzessionsgebietes, vor allem in den Rhyolithen, die sich über ein Gebiet von mehr als 5 km erstrecken. Bei diesen Gesteinen scheint es sich um hochentwickelte peralkalische Rhyolithe zu handeln, die sich als letzte Phase felsischer Laven in einer Magmakammer bilden. Ein Basisgehalt von 1.000 ppm TREO* wurde als Anzeichen für eine starke REE-Anreicherung gewählt, da dieser Wert bei anderen REE-Lagerstätten mit großen Tonnagen als Cutoff-Gehalt verwendet wurde, mit dem wirtschaftliche Erträge erzielt werden können. Von allen Gesteinen, die auf den Claims entnommen wurden, wiesen 76 Gesteine oder 45 % der Proben einen Gehalt von mehr als 1.000 ppm TREO auf. Diese Ergebnisse sind äußerst ermutigend und deuten darauf hin, dass im Konzessionsgebiet möglicherweise ein sehr großes mineralisiertes REE-System vorhanden ist, das bedeutende REE-Reserven enthalten kann.

*TREO (Total Rare Earth Oxide) ist definiert als die Summe der Seltenerdoxide von Cerium bis Lutetium im Periodensystem, plus Scandium, Yttrium und Lanthan.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77551/ETR_112124_DEPRcom.002.jpeg

Erkundung des Konzessionsgebietes

Weitere Feldarbeiten wurden auf den Vorkommen Heather und Kashmir durchgeführt, während die Pipeline der Ziele weiter voranschreitet. Auf dem Ziel Heather, wo zuvor hochgradige Goldproben und eine 300 m lange Au-Cu-Ag-Anomalie im Boden entdeckt wurden, hat das Team den Ursprung der Aufladbarkeitsanomalie identifiziert, die während der IP-Untersuchung im Jahr 2022 umrissen wurde. Es wurde gezeigt, dass mehrere plagioklasführende porphyrische Intrusionen mit einem Durchmesser von 5 m bis 50 m 0,5 bis 2 % disseminierten Pyrit enthalten. Diese Einheit stellt kein unmittelbares Ziel dar, verbessert aber das Verständnis des Teams für das System. Ein mineralisiertes Stück eines Lesesteins mit reichlich Bleiglanz wurde beprobt und enthielt 40,1 g/t Au.

Weitere Arbeiten wurden auf dem Vorkommen Kashmir, einer porphyrischen Mo-Cu-Intrusion, durchgeführt, um Ausläufer oder Einschlüsse einer hochgradigen Mineralisierung zu identifizieren. Bei der Weiterverfolgung einer hochgradig mineralisierten Probe aus dem Jahr 2022 wurde ein zweiter, ähnlich mineralisierter Findling identifiziert, der 23,8 g/t Au enthielt, obwohl die Identifizierung des Ursprungs nicht erfolgreich war. Es wurden Kartierungen durchgeführt, um eine 100 m breite monzonitische Intrusion mit 1-10 cm mächtigen Quarz-Molybdän-Gängen abzugrenzen. Dieses Porphyr-Ziel hat weiterhin hohe Priorität, obwohl die steile Beschaffenheit des Vorkommens den Zugang für die Durchführung einer geophysikalischen Untersuchung erschwert. Das Team sucht nach Möglichkeiten, dieses Ziel weiter voranzubringen.

Finanzierung

Das Unternehmen meldet auch den Abschluss seiner zuvor angekündigten Finanzierung (siehe Pressemitteilung vom 11. September 2024), vorbehaltlich der endgültigen behördlichen Genehmigung. Das Unternehmen hat durch die Emission von 100.000 Non-Flow-Through-Einheiten zu 0,10 $ pro Einheit weitere 10.000 $ eingenommen. Es wurde eine Vermittlungsprovision von 800 $ gezahlt und 8.000 Aktienkauf-Warrants emittiert, die innerhalb von 2 Jahren zu einem Preis von 0,15 $ pro Aktie ausgeübt werden können. Insgesamt brachte die Finanzierung 402.000 $ durch die Emission von 2.440.000 Flow-Through-Einheiten zu 0,125 $ pro Einheit und 970.000 Einheiten zu 0,10 $ pro Einheit ein, wobei eine Vermittlungsprovision von insgesamt 1.600 $ gezahlt und 16.000 Vermittler-Warrants emittiert wurden, die zwei Jahre lang zu 0,15 $ pro Aktie ausgeübt werden können.

Jede Non-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben (1/2) nicht übertragbaren Aktienkaufwarrant; jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren ausgeübt und zu einem Preis von je 0,15 $ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden.

Jede Flow-Through-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie und einem halben (1/2) nicht übertragbaren Aktienkaufwarrant; jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren ausgeübt und zu einem Preis von je 0,18 $ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden.

Alle Aktien, die im Rahmen der Privatplatzierung begeben werden, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag gebunden.

Die Flow-Through-Aktien gelten als Flow-Through-Aktien im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) (das Gesetz). Der Erlös aus der Flow-Through-Privatplatzierung wird für kanadische Explorationsausgaben (im Sinne des Gesetzes) verwendet werden. Das Unternehmen wird diese Ausgaben mit Wirkung bis spätestens 31. Dezember 2024 - und gemäß den Anforderungen des Gesetzes bzw. gegebenenfalls gemäß den Anforderungen der Gesetzgebung der einzelnen Provinzen - gegenüber den Käufern geltend machen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden von Stephen Wetherup, BSc., P.Geo. geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 ist.

QAQC-Erklärung

Das Unternehmen hat ein strenges Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm eingeführt, um die besten Methoden bei der Entnahme von Gesteins-, Boden- und Schluffproben zu gewährleisten. Die Proben des Unternehmens werden von ALS Geochemistry Labs untersucht, das über Einrichtungen in Terrace und North Vancouver (British Columbia) verfügt und vom Unternehmen unabhängig ist. Alle Gesteinsproben wurden zerkleinert (70 % kleiner als 2 mm) und anschließend wurde eine 250-g-Teilprobe pulverisiert (mehr als 85 % kleiner als 75 Mikron). Die Multi-Element-Analyse für die Gold-Kupfer-Exploration wurde von ALS Laboratory unter Verwendung eines ICP-MS-Pakets (ME-MS41) mit Königswasseraufschluss durchgeführt. Erhöhte Goldgehalte (>1 g/t) wurden mittels Brandprobe und ICP-AES (Au-ICP21) analysiert. Proben, deren Silber-, Kupfer-, Blei- bzw. Zinkgehalt über der Nachweisgrenze lag, wurden zur Bestimmung der absoluten Werte mit einer entsprechenden Erzgehaltsanalyse erneut analysiert. Für die Proben mit Seltenerdmetallen wurde eine Lithium-Borat-Fusionsanalyse mit dem ALS-Paket ME-MS81 für einen vollständigen Aufschluss der REE-Minerale durchgeführt.

ALS Labs ist ein unabhängiger Anbieter von geochemischen Labordienstleistungen für die Explorations- und Bergbauindustrie und ist ein nach ISO 17025 (Prüfung und Kalibrierung) und ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) akkreditiertes Labor.

Über Etruscus

Etruscus Resources Corp. ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Edelmetall-Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Rock & Roll, das sich über eine Fläche von 29.344 ha in der Nähe der vormals produzierenden Mine Snip im ertragreichen Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia erstreckt.

Etruscus notiert unter dem Kürzel ETR an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel ETRUF am OTC und unter dem Kürzel ERR an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über 53.370.361 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Unternehmenskontakt

Fiore Aliperti, President & CEO

E: info@etruscusresources.com

T: 604-336-9088

W: www.etruscusresources.com

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten und Betriebsleistung des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, annehmen, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten oder -ergebnisse darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden, abweichen können. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren werden in den regelmäßigen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, einschließlich des vierteljährlichen und jährlichen Lageberichts (Management's Discussion and Analysis), die auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, geschätzt oder erwartet beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren aufzuzeigen, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, geschätzt oder erwartet ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

