Ratsmitglied Villeroy: EZB sollte auch bei höheren US-Zöllen Zinsen senken

Tokio (Reuters) - EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau befürchtet keine negativen Folgen durch die vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angedrohten Zollerhöhungen für die Inflationsentwicklung in der Euro-Zone.

Höhere US-Zölle würden voraussichtlich die Aussichten für den nachlassenden Inflationsdruck in Europa nicht wesentlich verändern, sagte der französische Notenbankchef am Donnerstag in einer Rede in Tokio. Die Europäische Zentralbank sollte an ihrem Zinssenkungskurs festhalten und die Geldpolitik weiter lockern. Beim Tempo künftiger Zinssenkungen sollte sich die EZB allerdings von "agilem Pragmatismus" leiten lassen und sich alle Optionen offenhalten.

Trump hat im Wahlkampf angekündigt, Zölle von 60 Prozent auf Importe aus China zu erheben und bis zu 20 Prozent auf Importe aus anderen Ländern. Die in Aussicht gestellten Zölle und die dadurch zu erwartenden Handelskonflikte dürften in der Folge auch die Wirtschaft im Euroraum und hier besonders das exportorientierte Deutschland schwer treffen.

