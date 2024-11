Trading-Chance Mercedes-Benz Group: Long-Chance für Risikofreudige an massivem Support

Werbung

Am 4. September hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf die Mercedes-Benz Group-Aktie vorgestellt. Diese Position liegt derzeit um die 55 Prozent vorne - und die Aktie hat das damals avisierte Kursziel erreicht. Dabei handelt es sich um eine massive, bis 2019 zurückreichende Unterstützungszone ... für risikofreudige Trader eine Gelegenheit, nicht nur die Short-Gewinne mitzunehmen, sondern zugleich auf die Long-Seite zu wechseln.

„Die kommenden Monate dürften für eine Besserung nicht gerade geeignet sein“ hatten wir am 4. September an dieser Stelle geschrieben. Und das gilt auch weiterhin. Die Autobauer stehen unter zunehmendem Druck. Die Nachfrage in China zieht weiterhin nicht an, der Druck auf die Margen durch steigende Lohnkosten bleibt ... und jetzt kommen auch noch mit hoher Wahrscheinlichkeit bald hohe Einfuhrzölle beim Export in die USA dazu. Trotzdem ist jetzt durchaus ein Zeitpunkt gegeben, um sich über einen Switch von Short auf Long Gedanken zu machen, denn:

Die Baisse der Aktie hat einen Gutteil der Zukunft vorweggenommen

Dass sich der Himmel in Sachen Margen und Gewinne zuzieht, ist ja nicht erst seit gestern klar. Die im April begonnene Abwärtsbewegung preist genau das bereits ein. Dabei nimmt man natürlich auch die absehbare Entwicklung der kommenden Monate wie z.B. höhere Zölle für den US-Export vorweg und hat die Ende September aufflackernde Hoffnung, in China würde es zur Wende kommen, bereits wieder ausgepreist. Damit sind in der Mercedes-Benz-Aktie weiter abrutschende Gewinne vorweggenommen ... was auch dazu führt, dass die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis so niedrig ist, dass ein deutlicher, weiterer Abstieg des Gewinns die Aktie immer noch nicht „teuer“ machen würde.

Auch die Analysten haben in den letzten Monaten reagiert, nachdem die meisten zuvor das Absehbare nicht sehen wollten: Das durchschnittliche Kursziel für die Mercedes-Benz Group ist von 94 Euro vor einem halben Jahr auf jetzt 74 Euro gesunken. Das sollte man zwar nicht als potenzielles Ziel einer Gegenbewegung nach oben sehen, aber ein gutes Stück Spielraum wäre allemal gegeben, vorausgesetzt, die jetzt erreichte, massive Supportzone hält. Was indes denkbar wäre. Der Grund:

Die jetzt erreichte Supportzone bietet sich für einen spekulativen Richtungswechsel an

Das bärische Lager weiß natürlich auch, dass der Kurs jetzt sehr viel „Krise“ eingepreist hat und man im Bereich der 50 Euro-Marke auch schon „bad news“ für das laufende und das kommende Quartal berücksichtigt wurden. Daher ist der Test dieser um 50 Euro liegenden Auffangzone, die aus dem Jahreshoch 2019, dem Jahrestief 2022 und dem Herbst-Tief 2022 besteht, ein Bereich, an dem man dazu neigen würde, die Short-Gewinne zu sichern, zumal sie lukrativ hoch sind. Das würden wir genauso sehen und daher den Gewinn des am 4.9. etablierten Short-Trades kassieren. Wobei der Switch auf Long auch deswegen erfolgt, weil die üblichen Short-Trades großer Adressen in Leerverkäufen bestehen, die, wenn man sie mitnimmt, einen Nebeneffekt haben: Sie ziehen den Aktienkurs nach oben, denn:

Leerverkäufe bedeuten, dass Akteure sich Aktien „leihen“, die sie dann am Markt mit dem Ziel, den Kurs dadurch zu drücken, abstoßen. Ist der Kurs weit genug gefallen, kaufen sie die Aktien billiger wieder ein, geben dem Verleiher seine Aktien zurück und streichen die Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufpreis als Gewinn ein. Was bedeutet: Um Leerverkäufe zu schließen, muss man die Aktie kaufen ... und das sorgt für Aufwärtsdruck. Natürlich bleibt ein Long-Trade in diesem Umfeld trotzdem hoch spekulativ, zudem sollte man sicherheitshalber ein „Unterschießen“ über diese Supportzone nach unten hinaus einkalkulieren. Dennoch: Für risikofreudige Akteure ist eine solche Konstellation eine hoch spannende Trading-Chance.

Antizyklischer Long-Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 33,428 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 2,85 Den Stop Loss würden wir bei 44,80 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,12 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Mercedes-Benz Group lautet TT9WEY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 54,05 Euro, 55,91 Euro, 62,69 Euro, 64,19 Euro

Unterstützungen: 50,65 Euro, 50,37 Euro, 50,19 Euro, 45,75 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Mercedes-Benz Group

Basiswert Mercedes-Benz Group WKN TT9WEY ISIN DE000TT9WEY2 Basispreis 33,428 Euro K.O.-Schwelle 33,428 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,85 Stop Loss Zertifikat 1,12 Euro

