Walmart – Voll im Trend

Nicht nur statistisch liegt bei der Walmart-Aktie ein sehr ausgeprägter und stabiler Aufwärtstrend vor, auch technisch macht der Blick auf den Wochenchart Spaß. Der US-Titel könnte seine Kletterpartie gen Norden fortsetzen.

Schöne Kaufsignale im schönen Wochenchart

Der Wochenchart von Walmart sieht aus wie an der Schnur gezogen. In schöner Regelmäßigkeit werden kurze Verschnaufpausen zum Einstieg genutzt. Letztmalig war dies Ende Oktober der Fall. Die Handelsspanne konnte signifikant nach oben verlassen werden. Bereits im August hat der Relative Stärke-Index (RSI) mit der Einstellung fünf Handelstage mit dem Sprung über die Marke bei 70 zum Kauf animiert. Werte oberhalb dieses Bereichs signalisieren den Beginn einer neuen und starken Trendphase. Seitdem geht es für die Walmart-Aktie Schritt für Schritt in höhere Kursregionen.