EQS-News: Erlebnis Akademie AG erzielt nach vorläufigen Zahlen einen Neunmonatsumsatz in Rekordhöhe und bleibt dennoch hinter den eigenen Erwartungen zurück

EQS-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Erlebnis Akademie AG erzielt nach vorläufigen Zahlen einen Neunmonatsumsatz in Rekordhöhe und bleibt dennoch hinter den eigenen Erwartungen zurück



22.11.2024 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erlebnis Akademie AG erzielt nach vorläufigen Zahlen einen Neunmonatsumsatz in Rekordhöhe und bleibt dennoch hinter den eigenen Erwartungen zurück

Konzernumsatz in den ersten neun Monaten bei 19,8 Mio. Euro (9M/2024: 19,5 Mio. Euro)

Die recht gute Besucherentwicklung im Oktober zeigt das Potenzial der eak-Standorte

Neustandorte in Planung und bestehende Standorte in den Sommermonaten 2024 erweitert

Illuminationen für den Winter an insgesamt acht Standorten geplant

Prognoseanpassung für 2024: Konzernumsatz in der Bandbreite von 24,8 Mio. Euro bis 25,3 Mio. Euro (zuvor: 25,8 Mio. Euro bis 29,0 Mio. Euro); Konzern-EBIT in der Bandbreite von 0,2 Mio. Euro bis 0,7 Mio. Euro (zuvor 0,9 Mio. Euro bis 3,5 Mio. Euro)

Bad Kötzting, 22. November 2024 – Die Erlebnis Akademie AG hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten des Jahres einen neuen Umsatzrekord erzielen können. Mit 19,8 Mio. Euro wurde das Vorjahr leicht übertroffen bei gleicher Anzahl an Baumwipfelpfadstandorten. Beim operativen Ergebnis EBIT erzielt das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen im Neunmonatszeitraum 0,9 Mio. Euro nach 1,2 Mio. Euro im Vorjahr. Die Ergebnisvergleichbarkeit ist etwas eingeschränkt, weil im Q3 2023 ein planmäßiger Anteilsverkauf an der Chodník korunami stromov Stromu (CHKS, Slowakei) zu einem zusätzlichen sonstigen betrieblichen Ertrag führte.

„Bei einem erneut sehr durchwachsenen Sommer, der wieder vielerorts Extremwetter – besonders im September – mit sich brachte, konnten wir dennoch im Kern einen noch recht soliden Umsatz erzielen, wenngleich die Spitzen an den einzelnen Standorten großenteils ausgeblieben sind“, berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. „Teilweise konnten einzelne Standorte wie Krkonoše in Tschechien oder Avondale in Irland solche Spitzen liefern, was eine gute Indikation für unser Potenzial bietet. Insgesamt lagen unsere eigenen Erwartungen aber noch höher, vor allem auch bei der Ertragskraft, weshalb wir unsere Prognose 2024 trotz der besseren Aussichten, die der Oktober zulässt, nach unten anpassen müssen.“

Die Erlebnis Akademie befindet sich derzeit noch in einer Phase, in der Wachstum vor allem durch die Neuerschließung attraktiver zusätzlicher Standorte und den maßgeblichen Ausbau bestehender Standorte entsteht. Neben der aktuellen und künftigen Weiterentwicklung der Standorte zu Tagesdestinationen für die ganze Familie mit großen Abenteuerspielplätzen und weiteren Angeboten, die zusätzlich zu den Baumwipfelpfaden kostenpflichtig besucht werden können, schafft die Erlebnis Akademie an einigen Standorten auch kurzfristige Erweiterungsattraktionen. Beispielsweise werden in den Wintermonaten wegen der guten Erfahrungen der Probeläufe des letzten Jahres an fünf weiteren Standorten Illuminationen der Pfade und Türme eingesetzt, die sich stark positiv auf das Besucheraufkommen im Winter auswirken sollen. Darüber hinaus wachsen zum Teil die von der Erlebnis Akademie entwickelten Standorte zu großen Freizeitgebieten heran, die durch einen partnerschaftlichen Ansatz mit anderen Unternehmen der naturnahen Freizeitindustrie nach und nach erschlossen werden, wie zum Beispiel im Schwarzwald. Das dort bereits etablierte Modell soll auch für die Weiterentwicklung anderer Standorte dienen.

Nach einer Investitionspause, bedingt durch Pandemie, Ukrainekrieg und die darauffolgenden wirtschaftlichen Unsicherheiten, plant die Erlebnis Akademie ab dem kommenden Jahr wieder größere Neuprojekte anzugehen. In der Prüfung sind derzeit bis zu drei Neuprojekte, die bis 2027 umgesetzt werden sollen. Planungen und Voruntersuchungen werden etwa in Osteuropa und dem Vereinigten Königreich getroffen. Mindestens zwei der Projekte sind als Minderheitsbeteiligungen vorgesehen. Weiterhin soll in naher Zukunft jeweils eine Rutsche in Kanada (Frühjahr 2025) und ein Abenteuerwald in Irland entstehen, um die dortigen Baumwipfelpfade um eine zusätzliche große Attraktion zu erweitern.

Bernd Bayerköhler, CEO der Erlebnis Akademie AG: „Wir haben in den vergangenen Jahren viel dazu gelernt, insbesondere auch bei der Frage, welche Standorte schneller erfolgreich werden und wo wir hingegen einen längeren Atem brauchen. Avondale in Irland und Laurentides in Kanada stehen hier beispielhaft. Während wir in Irland bereits im ersten Betriebsjahr große Erfolge bei den Besucherzahlen ausweisen konnten, entwickelte sich der Standort in Kanada deutlich langsamer und zeigt erst jetzt eine höhere Dynamik. Mit einem großartigen Besucherrekord im Oktober sehen wir aber auch in Kanada das deutliche Potenzial. Fakt ist, das Erlebnis Baumwipfelpfad ist weiterhin eine Attraktion, die derzeit jährlich rund 2,4 Mio. Besucher zu unseren Einrichtungen zieht. Sukzessive wollen wir diese Zahlen weiter erhöhen und langfristig von höheren Durchschnittserträgen pro Kopf profitieren.“

Die insgesamt erfolgversprechende Entwicklung in den bisherigen Monaten 2024, vor allem mit dem recht verheißungsvollen Oktober, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die getroffenen Erwartungen noch höher lagen, insbesondere auch bei der Ertragskraft. Entsprechend muss die Erlebnis Akademie AG die Prognose des Gesamtjahres 2024 aufgrund der geringer als erwarteten Besucherdynamik in den durch das schlechte Wetter beeinflussten Monaten nach unten korrigieren. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet der Vorstand demnach einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 24,8 Mio. Euro bis 25,3 Mio. Euro, nachdem der Umsatz im Vorjahr bei 23,8 Mio. Euro lag. Die zuvor prognostizierte Bandbreite hatte bei 25,8 Mio. Euro bis 29,0 Mio. Euro gelegen. Beim Konzern-EBIT rechnet der Vorstand zum Jahresende 2024 mit einer Bandbreite von 0,2 Mio. Euro bis 0,7 Mio. Euro, welche zuvor bei 0,9 Mio. Euro bis 3,5 Mio. Euro gelegen hatte. Das EBIT wird im vierten Quartal durch den planmäßigen Anteilsverkauf an der SKS Lipno von einem sonstigen betrieblichen Ertrag positiv beeinflusst werden. Auch im Vorjahr waren sonstige betriebliche Erträge enthalten, die aus einer planmäßigen Reduzierung der Anteile an einem Joint Venture entstanden waren. Das EBIT 2023 lag bei -0,4 Mio. Euro.

Hinweis: Der Quartalsbericht zum dritten Quartal 2024 wird voraussichtlich am 29. November 2024 veröffentlicht und auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung gestellt.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)], Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten hat das Unternehmen zusätzlich bereits insgesamt vier Abenteuerwälder umgesetzt. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2023 besuchten insgesamt mehr als 2,4 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. Minderheitenbeteiligungen). Neben der Planung von – unter normalen Rahmenbedingungen – durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing – sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

Kontakt Investor Relations (eak)

Erlebnis Akademie AG

Johannes Wensauer

T +49 9941 / 90 84 84-0

ir@eak-ag.de

Kontakt Investor Relations (Better Orange)

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair/Vera Müller

T +49 89 / 889 69 06-22

eak@linkmarketservices.eu

22.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Erlebnis Akademie AG Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting Deutschland Telefon: 09941-908484-0 Fax: 09941-908484-84 E-Mail: info@eak-ag.de Internet: www.eak-ag.de ISIN: DE0001644565 WKN: 164456 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2036851

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2036851 22.11.2024 CET/CEST