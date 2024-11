EUR/USD - Fehlausbruch und EUR-Abwärtstrend

Die wichtigste Aufgabe des Technikers ist es, Anlegerinnen und Anleger auf die „richtige“ Seite des Trends zu bringen. Anders ausgedrückt: Durch Lesen der Spuren im Kursverlauf gilt es, ein Engagement entgegen des übergeordneten Trends unbedingt zu verhindern. Letztlich hat sich die Attacke auf den seit Sommer 2008 bestehenden Baissetrend (akt. bei 1,0944 USD) im September 2024 als Fehlausbruch auf der Oberseite erwiesen. D. h. der EUR-Baissetrend der letzten 16 Jahre hat weiterhin Bestand, was nicht zuletzt die fallende 38-Monats-Linie (akt. bei 1,0775 USD) dokumentiert. Nach dieser grundsätzlichen Einordnung sollten Investorinnen und Investoren ihr Hauptaugenmerk auf die Kursentwicklung der letzten Wochen legen, denn die hatten es beim Währungspaar EUR/USD in sich. Binnen zwei Monaten fiel die europäische Einheitswährung von ihrem Jahreshoch (1,1213 USD) auf ein neues Jahrestief (1,0496 USD). Im Schnelldurchlauf wurde also einmal die gesamte Jahreshandelsspanne durchlaufen. Charttechnisch rückt damit einerseits das Tief vom Oktober 2023 bei 1,0447 USD in den Fokus, andererseits bildet die Kursentwicklung seit Anfang 2023 übergeordnet eine klassische Tradingrange (siehe Chart).

EUR/USD (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

