ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gewinnt - Wochenplus möglich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Freitag auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex zuletzt um 0,63 Prozent auf 19.267 Zähler. Damit hat er auf Wochensicht sein Minus aktuell wettgemacht und steht leicht im Plus.

Der MDax gewann am Freitag 0,77 Prozent auf 26.069 Punkte. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent hoch. Die Lage an den Börsen bleibe aber fragil, hieß es im aktuellen Börsenbrief Fuchs-Kapital. Die Autoren verwiesen insbesondere auf Risiken durch eine Eskalation des Ukraine-Krieges.

Derweil sehen Marktbeobachter die Börsen nun wieder im "Trump-Trade-Modus", passend zu den ersten Tagen nach der besiegelten Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident. "Nach der schwachen letzten Woche ist der Trump-Optimismus jetzt zurück", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Sichtbar sei dies etwa am Bitcoin, der in Richtung der Marke von 100.000 US-Dollar laufe. Auch US-Aktien würden in der Hoffnung auf Steuersenkungen und Deregulierung wieder gekauft.

Die Agenda ist am Freitag überschaubar. Wichtige Unternehmens- und Konjunkturdaten stehen nicht an. Es sieht nach einem ruhigen Verlauf aus. An der Spitze im Dax gewannen die Titel des Chemikalienhändlers Brenntag nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank fast 4 Prozent. Nach dem schwachen Jahresverlauf sei nun der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen, hieß es.

Ein beschlossenes Aktienrückkaufprogramm trieb im SDax PVATepla an. Die Papiere des Technologie-Unternehmens gewannen 12 Prozent./ajx/stk