Wochenausblick: DAX dreht nach oben. Ifo und Inflationszahlen im Fokus

Mit einem starken Schlussspurt am Freitag schob sich der DAX® auf Wochensicht noch in die Gewinnzone. Unterstützung bekam der Aktienmarkt dabei von neuen Zinsssenkungsspekulationen. Die geopolitische Lage dürfte jedoch weiterhin für Verunsicherung sorgen. Im Wochenverlauf werden zudem eine Reihe vielbeachteter Wirtschafts- und Inflationsdaten veröffentlicht, die den Märkte Impulse geben können.

Zum Wochenschluss schürten schwache Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone Spekulationen auf eine deutliche Leitzinssenkung seitens der EZB im kommenden Monat. Am Anleihemarkt legten die Notierungen für 2- bis 10-jährige Bundesanleihen kräftig zu. Die Rendite 2-jähriger Staatspapiere sank dabei zeitweise unter die Marke von 2 Prozent. In den USA bewegten sich die Anleihen im Wochenverlauf in einer engen Bandbreite. Damit stieg die Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen US-Anleihen und vergleichbaren deutschen Papieren auf 214 Prozentpunkte. Gold profitierte von den geopolitischen Spannungen und verbesserte sich im Wochenverlauf auf zeitweise über 2.700 USD. Ein vergleichbares Bild zeigte sich am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil stieg im Wochenverlauf auf 74,50 USD und deutet nun den Ausbruch aus dem seit Anfang Oktober gebildeten Abwärtstrend an.

Unternehmen im Fokus

Aroundtown, Dell, Easyjet und HP veröffentlichen nächste Woche Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Die Deutsche Lufthansa und Rational laden kommende Woche jeweils zum Investorentag ein. Bei Borussia Dortmund findet die Hauptversammlung statt.

Wichtige Termine

MONDAY NOVEMBER 25, 2024

Germany-Ifo Changes

ECB Chief Economist Philip Lane speaks at central banking conference in London

European Central Bank policymaker Gabriel Makhlouf speaks in London

TUESDAY NOVEMBER 26, 2024

United States-Consumer confidence

WEDNESDAY NOVEMBER 27, 2024

Germany-GfK consumer confidence

United States-GDP Prelim

United States-Jobless

United States-Durables

THURSDAY NOVEMBER 28, 2024

Spain-Inflation Prelim

Euro Zone-Sentiment

FRIDAY NOVEMBER 29, 2024

Germany-Retail Sales

Germany-Import Prices

France-GDP Final

France-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Euro Zone-flash inflation

ECB’s Vice-President De Guindos to speak at an event in Spain

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.300/19.500/19.667 Punkte Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und schraubte sich im Tagesverlauf auf 19.300 Punkte nach oben. In diesem Bereich pendelte sich der Leitindex zum Wochenschluss ein. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 19.300 Punkten eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis 19.500 Punkte und damit verbunden der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Unterstützung findet der Index weiterhin zwischen 18.930 und 19.103 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 30.07.2024 – 22.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.11.2019 –22.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 105,73* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 103,50** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 109,93*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.11.2024; 17.00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,24* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,97* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,49* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,72* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.11.2024; 17.00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.