500 Euro Dividende, auf die ich für 5.390 Euro Einsatz 2025 keinesfalls verzichten würde!

Ich finde, die Aktienanlage an sich ist ja schon als recht spannend zu bezeichnen. Aber vor allem, wenn die Kursbewegungen auch in die richtige Richtung laufen, fängt das Herz bei den meisten Investoren an höherzuschlagen.

Doch bei Aktien kann man zusätzlich noch von etwas anderem profitieren. Gemeint ist hier die Dividende, die von vielen Unternehmen als Gewinnbeteiligung an die Anleger ausgeschüttet wird. Hier gibt es natürlich riesige Unterschiede.

Am meisten freut uns natürlich, wenn die Dividende gleich von Beginn an relativ hoch ausfällt. So wie derzeit bei dem französischen Energieversorger Engie (WKN: A0ER6Q), dessen Aktie uns momentan eine überragende Dividendenrendite bietet.

500 Euro Dividende mit geringem Aufwand

Auch 2025 wird sicherlich wieder ein hervorragendes Dividendenjahr. Wer sich dafür schon einmal solide positionieren möchte, könnte meines Erachtens eventuell einen Blick auf die Engie-Aktie werfen. Mit ihrer Hilfe sollte es nämlich gelingen, sich beispielsweise den Betrag von 500 Euro als Dividende für das nächste Jahr zu sichern.

Und dies mit einem, wie ich finde, schon relativ geringen Geldeinsatz. Aber schauen wir uns dazu die Dividendensituation der Franzosen am besten einmal etwas genauer an. Die letzte Gewinnausschüttung betrug hierbei 1,43 Euro je Aktie und wurde Anfang Mai an die Investoren ausgezahlt.

Wenn wir nun annehmen, dass 2025 eine Dividende in derselben Höhe gezahlt wird, dann benötigen wir also etwa 350 Aktien, um in den Genuss einer Dividendenzahlung in Höhe von 500 Euro zu kommen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Geldbetrag ermitteln, der dafür nötig ist.

Man kann feststellen, dass die Engie-Aktie am 15.11.2024 mit einem Kurs von 15,40 Euro aus dem Handel gegangen ist. Somit sind es genau 5.390 Euro (ohne Kaufnebenkosten), die wir für unsere 500 Euro Dividende aktuell aufwenden müssen. Dies finde ich fantastisch und es bedeutet, dass wir es hier mit einer anfänglichen Dividendenrendite von 9,29 % zu tun haben.

Was sagen uns die geschäftlichen Aussichten?

Die derzeit recht hohe Ausschüttungsrendite ist natürlich für Dividendeninvestoren durchaus als interessant zu bezeichnen. Doch wie stehen die Chancen, dass Engie auch im nächsten Jahr eine Dividende in mindestens gleicher Höhe an die Anteilseigner auszahlen wird?

Werfen wir dafür am besten einmal einen kurzen Blick auf die Prognosen von MarketScreener. Deren Experten gehen für das laufende Jahr von einem Ergebnis je Aktie (EPS) in Höhe von 2,11 Euro aus. Eine Dividende von 1,43 Euro je Anteilsschein sollte damit also ohne Probleme möglich sein.

Zumal der Energiekonzern zusätzlich auch noch auf einen recht hohen Free Cashflow von rund 7 Mrd. Euro zurückgreifen kann. Dies stützt demzufolge also noch zusätzlich die Finanzkraft des Unternehmens und kann somit eben eventuell auch der Dividendenzahlung zugutekommen.

Nachdem sie wie viele andere Werte auch im März 2020 dem kurzen Corona-Crash zu Opfer gefallen war, hat sich die Engie-Aktie danach unter starken Schwankungen wieder nach oben bewegt. Trotz allem wird sie auf ihrem aktuellen Kursniveau nur mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,3 bewertet.

Was für mich ein Zeichen sein könnte, dass die Investoren noch vorsichtig agieren und bei Engie in Sachen weiterem Gewinnwachstum vielleicht nicht vollständig positiv überzeugt sind. Für dieses Jahr stehen die Ampeln aber wie bereits angesprochen auf Grün, sodass ich für das Frühjahr 2025 mindestens mit einer unveränderten Dividende rechne.

Da sich das Unternehmen mit energieeffizienten und umweltfreundlichen Lösungen zusätzlich zum Erdgas und seinen Dienstleistungen auch auf die erneuerbaren Energien stützt, sollte es meiner Ansicht nach für die Zukunft gut aufgestellt sein.

Und auch wenn die Engie-Aktie sich nicht unbedingt als Kursrakete entpuppt, könnte sie mit einer hohen Dividendenzahlung 2025 trotzdem für zufriedene Gesichter bei ihren Investoren sorgen.

