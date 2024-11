Kolumne von Stefan Riße

Die Wiederwahl von Donald Trump treibt die Märkte – doch Insider verkaufen massiv. Welche Risiken birgt seine Wirtschaftspolitik, und wie stark stehen die „Checks and Balances“ unter Druck?

Börsenaltmeister André Kostolany lebte während des Zweiten Weltkrieges als Flüchtling in New York. Er erzählte immer, dass er die USA von Pearl Harbor bis Victory Day erlebt habe und in dieser Zeit seine große Bewunderung für dieses Land entstanden sei. Es sei beeindruckend gewesen, in welcher Geschwindigkeit die USA damals auf Kriegswirtschaft umgestellt und eine unglaubliche Maschinerie aufgebaut habe, die am Ende erfolgreich Hitler-Deutschland und Japan zu besiegen vermochte, die Entwicklung der Atombombe inklusive.